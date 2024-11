A 13 días del balotaje entre el candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, y el del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, Opción Consultores presentó en Telenoche este lunes una nueva encuesta de intención de voto. El candidato frenteamplista tiene 48,5% de intención de voto, mientras que el nacionalista tiene 45,1% y 6,3% votaría en blanco o anulado.

Opción estima los votos de los indecisos a través de una batería de preguntas adicionales, por lo que no se discrimina esta categoría.

En una encuesta realizada en febrero sobre un posible balotaje se mostró un posible empate, con 44%. En abril, Orsi incrementó su intención de voto al 48%, llegó a 50% en julio y ahora se ubica en 48,5%.

Por su parte, Delgado alcanzó 45% en mayo, dos meses después descendió a 38%, en agosto y setiembre aumentó a 41% y en octubre subió tres puntos porcentuales, hasta ubicarse en 45,1%.

Opción también contempló cuál es el porcentaje de electores “firmes” y “en duda”: del 48,5% que indicaron que votarían a Orsi, 42% son un elector “firme” y 6% “en duda”. En el caso de Delgado, estos representan 38% y 7%, respectivamente, del 45% total.

Asimismo, entre quienes votaron a la coalición en octubre, 82% acompañarían a Delgado en el balotaje, 12% a Orsi y hay 6% de indefinidos. Entre los socios de la coalición que mayoritariamente votarían por Delgado, no están incluidos los votantes del PN, que se presume que votarán por el candidato blanco.

Entre los no alineados, 38% a Orsi, 24% votaría a Delgado y hay un 38% de indefinidos. Los no alineados son aquellos votantes que no votaron ni a la coalición ni al FA en la primera vuelta. En cambio, votaron a partidos minoritarios o lo hicieron en blanco o anulado.

La encuesta de Opción es la segunda que se presenta desde las elecciones del 27 de octubre cuando se definió el balotaje del 24 de noviembre. La primera fue la de la Usina de Percepción Ciudadana, que arrojó que 46% votarían a Orsi y 43% a Delgado.