El expresidente José Mujica participó este martes en una actividad en el Centro Social y Educativo de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), en el barrio Reducto de Montevideo, junto al exdirigente del sindicato Richard Read, el actual secretario general, Luis Insaurralde, y la diputada y senadora electa por el Movimiento de Participación Popular (MPP) Cecilia Cairo.

El exmandatario hizo una defensa de la pequeña y mediana empresa y cuestionó al gobierno de Luis Lacalle Pou por “favorecer a los malla oro”, ante un público que colmó el local sindical y que lo aplaudió de pie al recibirlo y al despedirlo. “Este gobierno no puede proteger al comercio minorista, no porque sea bueno o malo. No lo puede hacer por lo que piensa. El presidente dijo que había que cuidar a los malla oro, ¿quiénes son? ¿Los almaceneros que están acá?”, preguntó de forma retórica.

Mujica aseguró que la competencia desigual entre los pequeños comerciantes y los supermercados es “uno de los problemas del Uruguay” y “por eso el Estado tiene que hacer política”. En esa dirección, dijo que en la actual legislatura el Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley que “duerme en el Parlamento” y que procuraba “limitar las superficies de las grandes cadenas” y regular el sistema de compra para que el pago se tenga que realizar “a 30 días como máximo”. “Si no es así, se produce una competencia desleal en la compra, porque si comprás mal, vendés mal”, apuntó.

Mujica lamentó que el texto no se haya aprobado, “porque hubo un sector en la gente del gobierno que quería que quedara archivado”, y dijo que en la próxima legislatura lo impulsarán nuevamente.

El expresidente también cuestionó que haya inversiones extranjeras en el negocio de los supermercados. “Nosotros no precisamos inversión de afuera para tener boliches, precisamos para la industria, [para] cosas que no podemos hacer. Estamos absolutamente equivocados, estamos acorralando a nuestra pequeña burguesía”, lamentó. En ese marco, Mujica dijo que “necesitamos más que nunca de la política” porque “estas decisiones no las puede tomar el comercio por sí solo, a la plaza la tiene que ordenar el Estado”, reflexionó.

El líder del MPP aseguró que si el Estado “mira para el costado y deja que el mercado haga lo que quiera, el pescado grande se come al chico. Eso es lo que está en disputa en esta elección: hay gente que tiene el convencimiento que hay que favorecer a los malla oro”, aseguró. “En nombre de un supuesto liberalismo que está muerto dicen que no hay como la libre competencia, pero para que haya competencia el Estado tiene que garantizar que haya condiciones mínimas para competir”, lanzó.

“Hagan con el voto lo que quieran, pero asuman la responsabilidad y las consecuencias. No creo que el país sea un desastre, pero tampoco es un vergel. No es un desastre porque históricamente Uruguay ha sido, en América Latina, el país que repartió mejor. No es un logro del FA, pero hay que ver América Latina... ¡Qué cuadro, hermano! Somos una especie de campeones de cuatro”, bromeó el exmandatario.

Mujica señaló que el actual gobierno “no pudo renunciar” a las políticas sociales”, porque “algo tuvo que hacer, por lo menos para cubrir la apariencia”. “En lo que este gobierno fue un capo de entrada fue en estar siempre en campaña electoral. Dan un paso y una patada contra el Frente en lugar de gobernar”, cuestionó.

En el fondo del club hay una cancha de fútbol 5. Allí, un grupo de niños jugaban a la pelota cuando el expresidente se subió a su auto y desde allí dio una improvisada rueda de prensa. Mujica cuestionó al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, por comparar al candidato del FA, Yamandú Orsi, con el expresidente argentino Alberto Fernández, y defendió a los gobiernos frenteamplistas por impulsar a las mujeres en los primeros puestos de la política.

Para Mujica, Delgado planteó un “bolazo” y comparó esas declaraciones a cuando se decía que, si ganaba el FA, se iban a “llevar a los chiquilines a la Unión Soviética”. “Está diciendo absolutamente un bolazo, porque nosotros fuimos gobierno y nunca pasó eso. Asustaban a las viejas con que nos íbamos a llevar a los niños a la URSS. Ahora lo mismo. Fuimos 15 años gobierno. ¿Fueron maravillosos? No, fuimos humanos y el país no se desequilibró”, apuntó.

También respondió a las críticas que recibió tras sus consideraciones sobre la senadora electa Blanca Rodríguez, de quien dijo que la fueron a buscar porque precisaban “un repuesto” en caso de que Carolina Cosse no aceptara ser la candidata a la vicepresidencia. En ese sentido, recordó que “la primera mujer que fue presidenta de la cámara era compañera nuestra, la segunda también y la tercera también... Miren las listas [y] quién arrimó más cantidad de mujeres y después me dicen, porque los blancos y los colorados no te ponen una mujer arriba ni por orden de un juez. Yo me siento orgulloso de haber promovido a mujeres”, sentenció.