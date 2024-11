El lema Coalición Republicana se definió para competir en Montevideo, Canelones y Salto contra el Frente Amplio, pero la maduración de las candidaturas tiene diferentes ritmos y el departamento del litoral es, en principio, el que se encuentra más avanzado. El Partido Colorado hizo en setiembre la Convención Departamental, que eligió como candidato a la intendencia a Marcelo Malaquina. “La Convención Departamental fue la que me nominó como candidato único del Partido Colorado, no hay ninguna vuelta más”, dijo a la diaria el dirigente.

A esta decisión, previa a la elección del domingo 27, se suma el hecho de que Malaquina superó en votos (más de 8.905) al sector que lidera Germán Coutinho (6.794). “El enojo está, pero en la cancha, en las urnas, gané la interna, gané los convencionales electos, y por eso decidieron que fuera el candidato único”, agregó Malaquina al ser consultado por algunos trascendidos que hablaban de molestia por “la derrota” de la lista 10 de Coutinho. “Más allá del enojo, también está la aceptación de que soy candidato único”, agregó el ahora candidato a la Intendencia de Salto por la Coalición Republicana.

“Hay integrantes del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, incluso gente del Frente Amplio que nos va a acompañar a nosotros”, aseguró el dirigente colorado, hijo del tres veces intendente Eduardo Malaquina. “Tengo conversaciones con distintos dirigentes del Partido Nacional que, por distintos motivos, no quieren acompañar al doctor [Carlos] Albisu y me acompañarán”, afirmó, aunque aclaró que esos nombres no se harán públicos “hasta pasado el 24 de noviembre”.

Por otra parte, Malaquina aseguró que “habrá gente dentro del Partido Colorado a la que no le gustará mi candidatura y trabajará para la del doctor Albisu; eso también es una realidad”.

Consultado por la diaria, Coutinho desestimó los enojos desde su sector por el resultado electoral, pero prefirió no hacer declaraciones sobre cuál será el futuro de su agrupación de cara a la elección departamental. Dedicado al trabajo nacional junto al senador electo Pedro Bordaberry, reconoció que deberá “conversar” con sus allegados en Salto para definir si el devenir de Vamos Salto será o no detrás Malaquina.

Albisu confirmado

Desde el riñón de Albisu, el diputado electo Pablo Constenla confirmó a la diaria que, si bien no se ha reunido aún la Convención Departamental nacionalista, el expresidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande será el candidato coalicionista en representación del Partido Nacional. “Al ser un mismo lema partidario, puede ser variable el apoyo de los candidatos más allá de los partidos”, dijo Constenla, pero enfatizó que, “como partido, el candidato que nos va a representar va a ser Albisu, no tengo información de alguien del partido que apoye a otro candidato”.

“El partido ha venido creciendo. Creció en la interna y vuelve a crecer ahora. Crece el sector de Albisu y termina votando cerca de los 18.000 votos, cuando en total saca 24.000 votos”, complementó el diputado electo con entusiasmo. Sobre la coalición, Constenla dijo que ahora van a “trabajar juntos” en un “comando de la coalición en Salto, de cara al balotaje”.

La situación de CA

“Yo ya tengo los convencionales como para la candidatura, pero ahora con los resultados de octubre –que era lo que estábamos esperando– hay que revisar todo”, dijo la dirigente de Cabildo Abierto (CA) Cecilia Eguiluz. “Voy a juntarme con [Guido] Manini cuando él lo decida para poder conversar; en lo mismo están las otras agrupaciones para ver qué es lo que vamos a definir hacer acá en Salto”, añadió.

Eguiluz dijo ser “cauta” ante el escenario que se abrió desde el domingo, en el entendido de que “hay que hacer muchos análisis para tomar decisiones”. En Salto, CA sólo alcanzó 4.000 votos. En ese sentido, consideró que “hay que ver qué es lo mejor para la coalición, si realmente nuestros votos ayudan y si hay posibilidad de tener acuerdos programáticos, porque quedamos muy lejos”, admitió.

“Estamos muy lejos del resto y no sé si realmente traccionamos o podemos ayudar mejor de otra manera, mi objetivo sigue siendo el mismo: cambiar el signo político de Salto”, remarcó Eguiluz. “Quizá apoyando es mucho más positivo y podemos generar más cosas antes de estar discutiendo, porque en realidad acá la discusión va a ser con [Andrés] Lima”, agregó, en referencia al líder del ENFA.