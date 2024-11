El Frente Amplio (FA) cerró el miércoles la campaña de cara a la segunda vuelta del próximo domingo con un acto en Las Piedras, Canelones, frente a unas 15.000 personas. El candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, dio un discurso resaltando las “condiciones de gobernabilidad” de la fórmula que integra junto a Carolina Cosse, con los 16 senadores electos para el próximo período a sus espaldas.

En la avenida José Artigas, la calle principal de la ciudad, se apostó un enorme escenario, frente al cual se ubicó la militancia, que se entremezclaba con puestos de comida, banderas y caretas de su candidato. Sobre las 20.00, Orsi y Cosse salieron al escenario, juntos y abrazados. Luego de saludar a los militantes, Orsi dio un paso hacia atrás y le dejó el escenario a la exintendenta de Montevideo, que habló primero.

“Uruguay necesita volver a construir puentes hacia el futuro, como lo hizo cada vez que nos gobernaron las fuerzas progresistas de nuestro país. Desde Artigas para acá, cada vez que al Uruguay lo gobernaron fuerzas progresistas, supo construir puentes hacia el futuro. Nunca hubo puentes hacia el futuro cuando nos gobernaron los conservadores”, aseguró la candidata a la vicepresidencia.

En referencia a las afirmaciones del candidato nacionalista, Álvaro Delgado, que en las últimas semanas ha marcado su intención de acordar y dialogar con la oposición si llega al gobierno, Cosse sostuvo que “no alcanza con hablar de los puentes, hay que construirlos. El Frente gobernó durante tres periodos consecutivos, y logró acuerdos porque construyó grandes puentes con toda la sociedad”, marcó, y enumeró algunas acciones, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, la política antitabaco y el Plan Ceibal.

La exintendenta aseguró que tanto ella como Orsi cuando gobernaron en Montevideo y Canelones, respectivamente, lograron acuerdos “sin conflictividad”. “Eso es porque nos une una filosofía progresista común, donde los trabajadores, los empresarios y los adversarios no son el enemigo”, apuntó.

“Estamos lejos de estar pasando los cinco mejores años de nuestra vida”

“El pasado 27 de octubre instalamos nuestro Parlamento y demostramos que tenemos la mayoría necesaria para poder gobernar. Acá están, un equipo de lujo, que asegura pluralidad, responsabilidad”, dijo Orsi, en referencia a los senadores electos, y añadió: “Tenemos las condiciones para hacernos cargo”.

Orsi inició su discurso explicando por qué se decidió que el acto de cierre fuera en Las Piedras. “Este lugar tiene un simbolismo increíble. En este lugar no sólo se celebró una batalla histórica, sino que en este lugar el pueblo oriental se juntó todo. Acá empezó la proeza, en este lugar empezó el milagro del pueblo oriental”, reflexionó.

El presidenciable se definió como un “canario de pura cepa”, y contó que en los meses de campaña descubrió y conoció “mucho mejor” al Uruguay del interior, que, aseguró, “pide soluciones a gritos”. “El Uruguay crece todo o no avanza (...) De aquel país devastado que agarramos [en 2005] logramos un país con crecimiento como nunca”, dijo, antes de cuestionar al gobierno de Luis Lacalle Pou: “Nos prometieron los cinco mejores años de nuestra vida. Estamos lejos de estar pasando los cinco mejores años de nuestra vida”, aseveró.

Acto final del Frente Amplio, el 20 de noviembre, en Las Piedras, Canelones. Foto: Alessandro Maradei

Con su voz algo quebrada, Orsi saludó a uno de sus referentes políticos, el exintendente de Canelones Marcos Carámbula, y luego agradeció a los militantes frenteamplistas y envió un mensaje particular a aquellos que no lo votaron en octubre y podrán votarlo en el balotaje. “Quiero abrazar a quienes, habiendo votado otra opción, deciden acompañarnos en estas elecciones. No es fácil jugársela de esa manera, porque la presión es muy grande. Es una apuesta fuerte y es una señal de que seguimos por el buen camino de seguir ensanchando la base”, expresó.

El próximo domingo, señaló el frenteamplista, el Uruguay decidirá “entre dos proyectos”. “Nuestro proyecto pasa fundamentalmente por el país de las certezas y de la certidumbre”, manifestó, y destacó que el programa del FA “asegura que en este país se va a poder seguir invirtiendo para crecer”, pero, a su vez, “va a hacer que se generen más puestos de trabajo y que el salario y las jubilaciones rindan”.

Últimos movimientos de campaña

Los dirigentes frenteamplistas coinciden en señalar que las encuestas de opinión pública marcan un escenario “favorable” al FA, aunque todos remarcan que será una elección que estará reñida y se definirá “voto a voto”. Por ejemplo, la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, publicada el miércoles, arroja 49% de intención de voto para Orsi y 46% para Delgado con proyección de indefinidos, y 5% de votos en blanco o anulados.

El senador Mario Bergara declaró que la elección estará “pareja”, pero que en ese escenario el Frente “está mejor parado”. “Pero no la tiene ganada. Yo creo que los sondeos de estos últimos días confirman que va a ser una elección reñida; todas las encuestas dan escenarios dentro de los márgenes de error, pero con una consistencia clara en que en todas está Yamandú primero”, comentó tras el cierre del acto.

En esa misma dirección fue Carámbula, que comentó en diálogo con la diaria que, si bien la diferencia es pequeña en todas las mediciones, “siempre están a favor del Frente”. “Yo estos días he recorrido Canelones y mucha gente me dice que siendo colorada o blanca nos va a votar a nosotros. Creo que en el último momento lo que va a inclinar la balanza es toda esa gente que tiene mucha esperanza en Yamandú, aunque no sea frenteamplista”, analizó.

Orsi cerrará sus actividades el jueves con una serie de actividades en el departamento de Rivera, histórico bastión colorado. Allí se reunirá con un grupo de militantes batllistas y realizará un acto en la ciudad riverense; en tanto, ese mismo jueves el FA organizará el “Festival Sabremos Cumplir”, que reunirá a un grupo de murgas en el Velódromo Municipal.

El domingo de las elecciones, Orsi votará en la UTU de Canelones cerca de las 10.00, en el mismo lugar en el que votó en octubre. Luego respetará su cábala y almorzará con Carámbula en la casa del exintendente canario, antes de dirigirse al hotel NH de Ciudad Vieja, donde esperará los resultados.