El candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, sostuvo este martes que en “las actuales circunstancias no es prioridad aumentar impuestos” y la razón por la que afirmó en el debate que no subirá impuestos es por un tema “dialéctico”, porque “permanentemente están diciendo ‘el Frente va a subir impuestos’, y nosotros no lo tenemos pensado”.

Orsi participó este miércoles en el ciclo Desayunos Búsqueda, que organiza el semanario. Sobre el debate comentó que se trazó el objetivo de “hacer propuestas para lo que viene”. “Elegí ese camino porque era una oportunidad única para mandar mensajes concretos de lo que nosotros pensamos que hay que hacer, de llegar al gobierno”, afirmó.

En ese sentido, manifestó que en pos de poder transmitir lo que quería en intervalos muy acotados, quizás sacrificó “el mensaje directo” hacia el candidato del oficialismo, Álvaro Delgado, quien sí decidió tomar una postura más confrontativa.

Sobre los impuestos, defendió que cuando el FA tuvo que llevar adelante una reforma tributaria, “la hizo”, y con eso “nos seguimos rigiendo hasta hoy”, dijo Orsi. Para Orsi, “no es necesario” aumentar impuestos; por el contrario, “la mejor forma de recaudar más es haciendo crecer la economía”, afirmó.

Admitió que un técnico puede presentar reparos sobre la afirmación, pero desde el “punto de vista político, así no preciso”. “Con la seriedad que merece un análisis técnico y lo comparto, que esas cosas nunca están cerradas de una vez y para siempre. Hoy, dadas las condiciones, no es necesario”, dijo Orsi.

Además, Orsi planteó que “le empezaría a echar el ojo al IVA personalizado”, porque considera que la tecnología podría facilitar segmentar el IVA para que la población con menos recursos no pague el mismo porcentaje que la población con mayores recursos. “Quizás la mejor herramienta de futuro para aplicar la justicia a través de los impuestos es manejar un poco mejor los mecanismos electrónicos para personalizar o direccionar el IVA”, sostuvo Orsi.

Orsi: “Lula y Boric son mis referentes en América Latina”

Al principio de la charla, consultado por su decisión de no aspirar a ninguna banca en el Senado además de la candidatura a presidente, Orsi manifestó que jugó “a pleno” y considera “muy escasa” la posibilidad de no ser presidente.

Más adelante, consultado por su eventual asunción y la relación con mandatarios de países como Venezuela, Nicaragua o Cuba, Orsi recordó cuando el expresidente Julio María Sanguinetti recibió a Fidel Castro en Uruguay.

Orsi consideró que “el Estado uruguayo tiene que establecer vínculo con todos los países con los que tiene relación diplomática”, pero “cuando las relaciones diplomáticas se complican, ahí podemos hacer una pausa”.

Apuntó que la asunción es en marzo y hasta esa fecha “pueden pasar un montón de cosas”. Concretamente sobre Venezuela, reconoció que hoy Uruguay está “teniendo dificultades” con el país caribeño y reiteró: “Cuando hay dificultades y hay interferencia a nivel diplomático, es un caso diferente”.

“Hoy no gobierno yo este país, pero sí sé que mi gobierno tiene dificultades y yo tengo que respetar a mi gobierno, a la cancillería y las decisiones que ha tomado”, aseguró Orsi al ser consultado sobre si invitaría al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y añadió: “Tenemos que ser cuidadosos, y de aquí a marzo pueden pasar cosas. Ojalá las relaciones diplomáticas se resuelvan”.

Consultado sobre la posición que mantiene el presidente chileno, Gabriel Boric, sobre la situación de Venezuela, Orsi dijo que “muchas veces coincide” con el mandatario y considera que “ha tenido la audacia que a la izquierda le viene muy bien”, siendo un presidente joven. “Lula y Boric son mis referentes en América Latina”, aseguró Orsi.

“Hay que construir el clima” para que se dé la colaboración entre la coalición y el FA, opinó Orsi

El candidato de la oposición afirmó que no se está planteando invitar a figuras de la Coalición Repúblicana a formar parte de su eventual gabinete de ministros. Sin embargo, “a nivel de responsabilidades intermedias he visto gente trabajando muy bien”, expresó, y puso de ejemplo el trabajo que se lleva a cabo en el Plan Ceibal.

“No descarto eso de poner a los mejores en los lugares que corresponde, esa tiene que ser la línea”, dijo Orsi, y manifestó que “sería bueno que pudiéramos llegar a eso”, pero la dificultad está “cuando se construye un clima totalmente distinto”, refiriéndose al tono del candidato Delgado.

“Hay que construir el clima para que eso se dé, lleva tiempo y lleva actitudes”, destacó Orsi.