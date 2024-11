El Frente Amplio (FA) continúa afinando los detalles de la campaña de cara a la segunda vuelta electoral del 24 noviembre. Uno de los objetivos sobre los que el FA trabajará en estas semanas será tratar de atraer el voto de aquellos ciudadanos que el pasado 27 de octubre sólo votaron por la papeleta del Sí para aprobar el plebiscito de la seguridad social que impulsó el PIT-CNT. Según los datos de la Corte Electoral, son 33.718 personas las que solamente ensobraron las papeletas de uno de los dos plebiscitos -el de seguridad social y el de allanamientos nocturnos-, aunque no distingue entre los que votaron por una u otra propuesta, o ambas.

Este jueves hubo una reunión de la fórmula del FA, integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, junto al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y aquellos dirigentes que encabezaron las listas sectoriales y resultaron electos al Senado: Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez por el Movimiento de Participación Popular, Mario Bergara por Seregnistas, Edgardo Ortuño por la Vertiente Artiguista, Cristina Lustemberg por El Abrazo, Felipe Carballo por Compromiso Frenteamplista, Óscar Andrade y Constanza Moreira por el acuerdo entre el Partido Comunista del Uruguay y Casa Grande, Silvia Nane por La Amplia y Gonzalo Civila por el Partido Socialista.

En esa reunión se “afinaron detalles de las giras”, según comentó el presidenciable en rueda de prensa, y se discutió “cómo y dónde se votó”. “Se debatió sobre el ajuste de cuál es la mejor estrategia para cada uno de los territorios”, dijo Orsi.

Según supo la diaria, está sobre la mesa la posibilidad de que el FA busque votos entre los votantes del Sí al plebiscito de la seguridad social. Ya en la reunión del Secretariado del martes pasado se había apuntado a que el perfil de esos ciudadanos es “de izquierda”, y fuentes de primera línea del partido señalaron a este medio este jueves que, además, se analizó que se trata de votantes “enojados” con el FA, debido a las discusiones internas que mantuvo el partido por este tema y por el posicionamiento en contra que expresó la fórmula.

En ese sentido es que el presidenciable ya ha expresado la necesidad de “escuchar” el mensaje del 40% que votó por el Sí. Este jueves reiteró que hay que “revisar todo el sistema” de la seguridad social, específicamente el rol que cumplen las AFAP.

“Hace tres elecciones que el Frente Amplio plantea este tema. Hay que tener cuidado y revisarlo. No tiene que ver con eliminar las administradoras de fondos, sino revisar todo el sistema. El sistema así como está no soporta. El plebiscito no salió, pero la señal es clara”, apuntó. Orsi consideró que las AFAP “tienen que ser profesionales”, pero también “hay que ver si todas las tareas que hoy hacen las tienen que seguir haciendo”. “Hay que revisar todo, pero no con la intención de que desaparezcan sino de corregir para que funcionen mejor”, ahondó.

Orsi apuntó además que, de todos modos, hay un “veredicto clarísimo” de la ciudadanía en cuanto a que la iniciativa del PIT-CNT “no salió”, lo que no quita “no prestarle atención a algunos mensajes”. El presidenciable cuestionó que la reforma del gobierno de Luis Lacalle Pou “pasó al barrer” la edad para jubilarse a los 65 años “cuando no todos los trabajos son iguales”; en esa dirección, dijo, el programa del FA se propone tender a “bajar a los 60 años la edad de jubilación” y generar la “posibilidad de trabajar más años pero con incentivos”.

Dijo también que “no es ningún disparate” que las jubilaciones mínimas se ajusten por encima de la inflación. “Ya lo hicimos, en este periodo no se hizo. Es lo que plantea el programa”, remató.

Orsi sobre el debate: “Es deseado y deseable”

Orsi fue consultado sobre el debate que tendrá que protagonizar antes del balotaje contra el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Señaló que el encuentro será “importante”, aunque no tiene claro “qué tanto define” en esa instancia. “Es algo deseado y deseable”, comentó, y dijo que los temas sobre los que se debatirán serán, entre otros, trabajo, economía y otros temas sociales.

El presidenciable fue consultado también por la posibilidad de que en el debate Delgado haga hincapié en las situaciones controversiales que tuvieron lugar durante los 15 años de los gobiernos frenteamplistas. “Ojalá se hable de eso. Se va a tener que debatir porque fueron los mejores 15 años de los últimos 50. Ojalá sea ese el planteo. La sociedad uruguaya creció, el PBI explotó y las clases medias lograron cosas que hacía cien años que no se lograban. Me encantaría”, sentenció.

También le preguntaron por las declaraciones del presidenciable nacionalista, quien dijo que convocaría a la senadora electa del FA Cristina Lustemberg para tratar temas vinculados a la infancia. “Me hubiera gustado que la hubiesen invitado en este periodo de gobierno si estaba tan bueno lo que planteaba”, respondió Orsi, y continuó: “Está bueno que colaboremos. Me hubiese gustado que esa actitud de trabajo conjunto hubiese estado cuando Canelones precisaba los votos y desde acá arriba [Torre Ejecutiva] se les mandó a decir a los ediles que no podían votar los fideicomisos”, cuestionó.