Este domingo, en el debate presidencial entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi, ambos prometieron no aumentar los impuestos. Por su parte, Orsi, el candidato del Frente Amplio (FA), además dijo que desde su partido se buscará simplificar el esquema tributario vigente.

Delgado, en tanto, dijo que si el FA gana las elecciones, “va a subir los impuestos porque lo dice su programa”, aún cuando Orsi ya había afirmado que no lo iba a hacer. Según señaló el candidato del Partido Nacional (PN), su afirmación se sustenta en que las bases programáticas del FA “hablan de aumentar la renta”. Asimismo, aseguró que si el PN accede al gobierno, no va a subir los impuestos, y van a “generar estímulos a la inversión“

En relación a esto, el 10 de octubre, Gabriel Oddone, quien será ministro de Economía si gana el FA, dijo en diálogo con Arriba Gente que “nadie puede prometer cosas que no tiene bajo control” y que “prometer que uno no va a subir impuestos en un período de gobierno es irresponsable, porque uno puede enfrentar situaciones inesperadas por las cuales uno se vea obligado a aumentar impuestos”.

A su vez, aclaró que desde el FA han “repetido que en condiciones normales no hay margen para aumentar la presión fiscal, lo cual no quiere decir que no haya modificaciones tributarias que hacer”.

Este lunes, Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre lo dicho por Oddone, y en primer lugar afirmó: “El presidente voy a ser yo”. Según dijo, eso es “lo que quería también que quedara claro en el debate: va a haber un presidente”. “Todo técnico tiene que tener la prudencia que su profesión le indica”, expresó sobre la postura de Oddone.

Sobre las afirmaciones de Delgado apuntó que como su adversario “decía una y otra vez que no era cierto” que no aumentaría los impuestos, “lo tenía que reiterar, porque no hay que dejar pasar así nomás las cosas”.

“Es una cantinela que hace muchos años que el PN viene llevando adelante”, criticó, y sostuvo que aunque no aumente los impuestos, “van a decir que los seguís aumentando igual”. En ese contexto, expresó que en el debate preguntó “si ellos antes de irse le iban a devolver ese 2% que aumentaron de IVA, porque ahí sí hay una muestra clara de aumento de tributo”, pero remarcó que no escuchó nada sobre eso ni obtuvo respuesta. “Quienes hoy dicen que nosotros vamos a aumentar los impuestos, aumentaron nada menos que el IVA, el impuesto al consumo de la gente, y eso parece que no se entendiera”, aseveró.

Consultado sobre si la promesa de no aumentar los impuestos contempla que el país puede enfrentar circunstancias complicadas en materia económica en el próximo período, Orsi respondió que “uno planifica el desarrollo de un país en términos de normalidad” y que con “ese criterio, no tendríamos que hacer ni programa ni nada”. Señaló que él es “muy pragmático” y que, por tanto, “hay que resolver las cosas donde hay que resolverlas”, y que “no podemos andar haciendo futurología de lo que puede pasar”.

“Yo no sé si mañana va a haber una guerra mundial”, expresó, y agregó que “uno tiene que imaginarse el país como lo tenemos hoy y lo que uno tendría que hacer con el país que tenemos hoy”.

Por otro lado, se refirió a cómo se dio el debate, y tal como dijo en su mensaje final, consideró que la instancia “transcurrió mucho sobre lo que hizo el FA, como si ahora no hubiera gobierno y ahora no hubiera realidad”. “Yo como estoy mirando el presente y miro el futuro, no tengo por qué hacerme cargo de todo lo que hicieron otros; yo sé lo que quiero hacer”, destacó.