Cuando faltan diez días para la segunda vuelta, el Frente Amplio (FA) le da un nuevo impulso al despliegue en el territorio nacional de sus dirigentes, la presidencia, la fórmula, la militancia en general e incluso del expresidente José Mujica, con el objetivo de transmitir los contenidos del programa de gobierno y sus compromisos a aquellos ciudadanos que no los votaron en la elección de octubre.

En conversación con la diaria, Manuel Ferrer, secretario de Organización de la fuerza política, señaló que el objetivo es “recorrer el país” para “aclarar puntos del proyecto político”. “Debemos explicar de todas las formas posibles, a través de los militantes que se están incorporando, los más veteranos, los dirigentes, senadores, diputados, referentes locales, cuáles son los compromisos”, señaló.

“Se trata de poner arriba de la mesa elementos que no quedaron suficientemente claros en la discusión política previa, para explicarle a la ciudadanía en general, pero [en particular] a las personas que por diversos motivos no nos votaron en primera instancia, cuáles son los compromisos que van a hacer que su vida y la de su entorno sea mejor”, consideró Ferrer. Enumeró los asuntos centrales de la propuesta del FA: “Seguridad, juventud, inversiones, trabajo, seguridad social, educación”.

Esta estrategia “está atada” a la nueva pauta publicitaria y la nueva folletería, que incorpora las 48 medidas prioritarias anunciadas por el candidato Yamandú Orsi en Colonia. Por ejemplo, en los últimos dos días, la cuenta oficial del presidenciable en Youtube publicó diez nuevos spots publicitarios de menos de 15 segundos cada uno, en los que se ve a Orsi con una bandera uruguaya de fondo describiendo algunos de los conceptos de su campaña, como “Cambio seguro” y “Sabremos cumplir”. Un comercial más elaborado destaca la “visión moderna” del candidato y promueve “cambiar lo que hace falta para volver a crecer y unir al Uruguay”.

Desde hace dos semanas los senadores electos, principalmente, pero también el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, la vicepresidenta, Verónica Piñeiro, y otros dirigentes han salido al interior del país. Los senadores se han ido dividiendo en grupos, según sus perfiles y las características de las zonas, para acaparar mayor territorio. Este martes y miércoles hubo actividades en Treinta y Tres, Soriano, Cerro Largo y Lavalleja, y la semana pasada había sido el turno de Salto, Tacuarembó y Río Negro.

En las localidades, los dirigentes se reúnen con organizaciones de diferente tipo, desde sindicatos cañeros hasta productores rurales y los centros comerciales. También tienen una fuerte presencia en los medios locales y actividades en el espacio público.

La senadora electa Cristina Lustemberg formó parte del grupo junto al presidente del FA, su par Blanca Rodríguez y el senador Alfredo Fratti. En diálogo con la diaria, Lustemberg coincidió con Ferrer en que se trata de “conversar con la gente que no votó al FA en octubre” y que a diez días de las elecciones “está en duda”. “Contamos por qué votar al Frente Amplio y cuáles son las iniciativas que hay en el programa, que está consolidado desde el año pasado”, señaló la legisladora, y dijo que también reciben el “panorama de la situación” de las localidades. “La salud mental emerge en el 100% de los lugares”, ejemplificó.

La definición del territorio y las estrategias para “acercarse” al voto de la coalición

La elección de los territorios se define a partir del análisis de la votación de octubre, en tanto se busca en particular aquellos lugares donde el FA tuvo una buena votación ―como Minas, la capital de Lavalleja (un departamento históricamente del Partido Nacional), en la que el FA ganó por primera vez― y en los que se entiende que es posible incrementar el caudal de votos. Para el FA el “mano a mano” es “central” en la estrategia, afirmó Ferrer, en tanto es una herramienta “clave” para acercarse al indeciso. “No sé si define la elección”, dijo Lustemberg, pero hay gente que decide su voto por estas acciones, defendió.

Lustemberg comentó que son “varias” las estrategias que siguen los dirigentes para conversar con las personas que no votaron al FA, y que el mensaje depende del “perfil” del votante. “Hay un montón de gente que votó al Partido Colorado y ahora no se siente identificada con la coalición, es más afín a un modelo de mayor presencia del Estado. No se siente identificada con la fórmula”, dijo la senadora, y señaló también que se hace “mucho énfasis” en las “características de gestión” de Orsi y de Carolina Cosse.

Entre los votantes de Cabildo Abierto se señala, comentó la legisladora, que hubo una “distancia” con el gobierno y que “no se sintieron incluidos”. “Hay mucho malestar por la gestión, no se identificaron con su gobierno”, apuntó.

Otra de las líneas argumentales tiene que ver con el “sentido de pertenencia” dual, es decir, que algunos votantes pueden llegar a votar en noviembre por un partido diferente al de las elecciones departamentales.

Topolansky sobre las críticas por la campaña de Mujica: “Se ve que le tienen un poco de miedo”

Hace unos días, el Movimiento de Participación Popular difundió que el expresidente Mujica saldrá de recorrida por algunas zonas de Canelones y Montevideo, al haber tenido una mejoría en su salud.

Su compañera, exvicepresidenta y exsenadora Lucía Topolanksy dijo a la diaria que esta iniciativa se debe a la “actitud de un ser humano político” que “ha tenido que pasar la campaña un poquito al margen”. “Todo lo que pueda hacer lo va a hacer. La palabra ‘gira’ es una palabra pomposa, hecha por gente que lo quiere denostar. Se ve que le tienen miedo”, lanzó.

Topolansky dijo que Mujica no es “tratado como si fuera un muñeco” y que él mismo ha decidido participar de esta manera en la campaña. “Hay una mezquindad en la conversación sobre los detalles. Se vanaglorian con el tema de la discapacidad algunos de la coalición, algunas vocecitas agudas, y después salen diciendo esos disparates”, apuntó, y comentó que es “parte del tono agresivo que ha tenido este quinquenio”. Para Topolansky, desde el oficialismo se hace un “aspaviento” del diálogo.

Ferrer descartó que el FA haya promovido o solicitado que Mujica saliera en campaña. “Pepe va a salir siempre que pueda. Defiende la vida y el proyecto político junto a los más humildes. Todos conocemos a Pepe y nadie le pediría a un compañero tan querido que haga algo que su salud no le permita o que no quiere”, aseguró.

Topolansky contó que saldrá en algunas recorridas con Mujica, pero que también piensa llevar adelante una agenda propia. Por ejemplo, tiene previsto reunirse con mujeres rurales de San Jacinto, Canelones.

Carolina Cosse durante un encuentro con la Educación Técnica, este miércoles, en la Plaza Cagancha. Foto: Gianni Schiaffarino

Orsi se enfoca en salidas mediáticas y Cosse recorre el área metropolitana

En los últimos días, el candidato del FA mantuvo varias entrevistas en medios de comunicación y tendrá algunas más en los próximos días. Luego de recorrer algunas localidades del interior del país la pasada semana, Orsi se tomó estos días previos al debate presidencial para tener salidas mediáticas.

Cosse, en tanto, estos días ha estado presente en varias actividades en el área metropolitana, entre otras, en encuentros de profesionales que apoyan la fórmula de izquierda y con mujeres rurales en el oeste de Montevideo. Por ejemplo, este miércoles estuvo en un acto barrial en La Teja, donde puso el foco en la importancia de discutir “sin rozar los agravios”. “No puede pasar que cuando un vecino pasa por la calle le grite a otro o le arranque la bandera”, afirmó.