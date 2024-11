Yamandú Orsi, candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), consideró que, en materia de seguridad, Cabildo Abierto (CA) es un partido al que podría acercarse a negociar para conseguir la mayoría necesaria en Diputados si llega al gobierno, y, concretamente, mencionó al diputado Álvaro Perrone como potencial aliado en temas de seguridad.

La cámara baja quedó integrada por 48 bancas para el Frente Amplio (FA), 30 para el Partido Nacional, 16 para el Partido Colorado (PC), dos para Cabildo Abierto, dos para Identidad Soberana (IS) y una para el Partido Independiente. Esto significa que el bloque de la izquierda estará integrado por un diputado menos que la coalición de gobierno y la llave de la mayoría la tendrán las bancas ocupadas por Gustavo Salle y su hija, Nicole Salle, del IS.

“Lo conozco a Perrone y he hablado de estos temas”, aseguró Orsi en el programa de Youtube Campaña del miedo, sobre la posibilidad de entablar acuerdos con el cabildante.

El frenteamplista opinó que “Perrone viene de otro lugar”, que es una personalidad dentro de la “política pura y dura”, y no de las “Fuerzas Armadas o militares”. En ese sentido, manifestó: “De verdad me gustaría hablar de nuevo, porque me nace ahora”, dijo Orsi.

Consultado sobre si comparte con el candidato del oficialismo, Álvaro Delgado, su afirmación de que la izquierda “romantiza” algunos aspectos asociados a la delincuencia, Orsi respondió que “ya no”, pero admitió que “en algún momento sí” lo pensó sobre las izquierdas europeas. Sin embargo, afirmó que el FA nunca cayó en la romantización.

En cuanto a medio ambiente, Orsi consideró que IS es un bloque con el que se debe ir a negociar y, particularmente, se refirió a la diputada electa Nicolle Salle: “Por lo que tengo entendido, tiene una sensibilidad con el tema medio ambiente especial. No la conozco, pero me han dicho eso”, sostuvo Orsi.

El candidato consideró que en Uruguay no existe “un partido verde fuerte, sino que es un tema que “está muy fragmentado desde el punto de vista político”.

Sobre la educación, Orsi se inclinó hacia el PC para buscar eventuales apoyos. “El Partido Colorado le ha metido cabeza al tema de educación”, aseguró, aunque criticó la reforma educativa del extitular de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y excandidato a la vicepresidencia por el PC, Robert Silva. “Fue muy improvisado todo”, dijo, y agregó que se anunció “con bombos y platillos” como “la gran transformación, y después entrás a rascar y ves que no es tan así”.