El sector del Partido Nacional (PN) Por la Patria, liderado por el senador Jorge Gandini, que fue precandidato en la interna, fue el grupo que salió más malherido de la elección del 27 de octubre, ya que no pudo obtener ni un legislador, y en las próximas horas sus dirigentes se tomarán un tiempo para hacer el primer intercambio de ideas sobre qué pudo haber pasado. El departamento en el que estuvieron más cerca fue en Montevideo, en donde la lista 250 obtuvo 15.492 votos. Si bien la lista estaba encabezada por Gandini, estaba acordado que, en caso de obtener la banca, asumiera su suplente, Álvaro Viviano, actual diputado del sector.

A su vez, en Río Negro, la lista del intendente Omar Lafluf, también de Por la Patria, que encabezaba como candidato a diputado, quedó lejos de obtener una banca, con 3.587 votos. En tanto, Gandini, que había hecho un acuerdo con Aire Fresco, el sector “oficialista” del presidente Luis Lacalle Pou y el candidato Álvaro Delgado, no pudo renovar su banca en la cámara alta, dado que figuraba en quinto lugar y los votos alcanzaron para tres bancas en el Senado (las de Lacalle Pou, Delgado y Graciela Bianchi).

En diálogo con la diaria, Viviano dijo que por estos días están haciendo una evaluación preliminar sobre el resultado de la elección, pero “sin lugar a dudas” la evaluación y las decisiones de fondo serán tomadas luego del balotaje, aseguró. “Desde un primer momento, lo que hemos hecho, y sin tiempo a lamentarnos, fue ponernos a la orden del partido y contribuir para la victoria de la coalición. Esa es nuestra tarea sustancial en estos días”, señaló. Y agregó que Delgado lo nombró coordinador de campaña de la coalición de gobierno en Montevideo, por lo tanto, sostuvo que está “bastante distraído, con una sola meta”, pensando en el balotaje.

Viviano subrayó que “la identificación de los problemas y las causas, y sobre todo las decisiones de futuro”, las tomarán luego del balotaje, porque ahora “no hay un marco de distancia de los hechos como para asumir una tarea de esa naturaleza con profundidad y seriedad”. Sostuvo que esperaban mantener la banca en Montevideo, pero que la perdieron sólo por 300 votos. Dijo que algunos errores seguramente cometieron, pero las circunstancias no les dan “tiempo para lamentos”. “Sufrimos 24 horas, pero, después, la realidad implica que hay que cargar la batería para seguir adelante”, insistió.

Por su parte, el edil de Montevideo Javier Barrios Bove, integrante de Por la Patria, también subrayó a la diaria que piensan que por estos días la cabeza debe estar puesta en el balotaje “y en motivar a la gente”, para que todos los que militaron para las internas y la elección del 27 de octubre estén igual de motivados para la segunda vuelta. “No es momento de hacer análisis, quedarán para después del 24; ahora hay que estar 100% concentrados en que el PN tiene que ganar”, sostuvo.

El edil dijo que “obviamente” los resultados electorales no fueron los que deseaban en el sector, ya que esperaban, “por lo menos, retener la banca en Montevideo”. “No se dio, por un margen muy exiguo, pero la realidad es que no se dio. Obviamente, eso no nos conforma, pero no podemos llorar sobre la leche derramada. Ahora, la cabeza está en ayudar al partido y a la coalición”, insistió.

Barrios Bove dijo que puede haber “un sinnúmero de razones” de la magra votación, y que “algunos errores” deben haber cometido, ya que por algo obtuvieron ese resultado, pero aún no entraron “en el análisis fino, circuito a circuito”, porque recién por estas horas la Corte Electoral cerró el resultado definitivo.

En cuanto a la no reelección de Gandini, Barrios Bove dijo que sabían que “por el lugar en el que estaba, era muy difícil” que saliera, pero igual el líder del sector “dio todo en la cancha, como si fuera el número uno o el número dos” de la lista. Además, estuvo “hasta el último día militando, poniéndose roles que capaz que tendrían que tener otros, pero él se remangó hasta el último día, porque entendía que era un esfuerzo que tenía que hacer, ya no por él, sino por el partido”.

A su vez, otro dirigente de Por la Patria dijo a la diaria que “obviamente” deben hacer una autocrítica, dado el resultado, para determinar por qué no lograron conectar “con un público blanco” que los eligiera, y que una precandidatura que no logra ni una banca en el Senado ni en Diputados puede ser por “un problema electoral o de comunicación”.

Además, la fuente de Por la Patria sostuvo que el PN “está cambiando de época, como el sistema político y el Uruguay en general”, por lo tanto, “las corrientes históricas” blancas “están dentro de los sectores”. Entonces, los viejos “ismos”, como el wilsonismo -con el que se identifica Por la Patria- o el herrerismo, “ya no son un vehículo para el voto”, y la prueba está en “la diferencia de votación de grupos con identificación clara”.

A todo esto, Gandini participó este martes de la gira de senadores del PN por el interior del país. En la conferencia de prensa en Fray Bentos, el senador de Por la Patria subrayó que deben “defender” voto a voto. “Y se los digo yo, que no pude renovar mi banca y estoy acá, peleando por mi querido PN, porque hay que ganar, por el país, por nuestros hijos, porque hay mucho en juego. Y Álvaro no gana solo, gana con nosotros. Dejamos de ser dirigentes, somos militantes, todos iguales”, finalizó.