La candidata a la vicepresidencia por la coalición republicana, Valeria Ripoll, respondió a la carta que una madre activista del colectivo Todos Pertenecemos le dirigió en redes sociales, a raíz de la visita del hijo adolescente de la candidata, que tiene un transtorno del espectro autista (TEA), al presidente Luis Lacalle Pou en su oficina de Torre Ejecutiva.

Ripoll ha sido destacada por su partido como referencia en materia de promoción de políticas para las personas con discapacidad, en parte por su vínculo con el tema por su hijo. En el debate presidencial, su compañero de fórmula, Álvaro Delgado, afirmó que la eligió “entre otras cosas por estos temas”, porque “es una persona que se va a dedicar con mucha fuerza al tema de discapacidad”.

Horas después de la reunión de Ripoll, su hijo y Lacalle Pou, Mariana Curbelo publicó la misiva en redes y acusó a la candidata de salir “nuevamente a tratar de conseguir votos con el autismo, con la discapacidad”.

Curbelo, que tiene dos hijas con TEA de 5 años, le recordó a Ripoll que forma parte de un colectivo que fue ignorado por ella y que nunca fueron recibidos por el presidente, pese a su insistencia.

“¿Acaso nuestros hijos no tienen los mismos derechos que el hijo de la actual candidata a vicepresidenta? Valeria, deja de subestimar a las familias, deja de subestimarme, yo no te creo nada. Estoy a harta de verte llorar queriendo dar lástima, deja de llorar, que si las lágrimas solucionaran algo yo ya tendría todo resuelto”, sentenció Curbelo en la carta.

“Yo no lloro para victimizarme, yo lloro porque lo siento”, aseguró Ripoll

Entrevistada por Desayunos informales, Ripoll respondió al cuestionamiento de Curbelo, a la cual catalogó como “militante del Frente Amplio”, y consideró que su carta es “lamentable”.

Acusó a Curbelo de utilizar “la discapacidad como botín electoral”, algo que, dijo, ella “jamás” hizo: “Lo puse como propuesta y como causa, pero nunca como un botín electoral, jamás me victimicé”, dijo Ripoll.

“Yo no lloro para victimizarme, yo lloro porque lo siento, porque lo viví, porque lo sufrí y porque padecí las trancas que tiene el sistema”, afirmó la candidata, y manifestó: “No me siento la representante de todas las personas y de las familias con discapacidad del Uruguay, pero siento que represento un montón de cosas y de trabas que nos tocan vivir”.

Asistentes personales, sistema educativo y salud mental

En la carta, Curbelo cuenta que el colectivo Todos Pertenecemos se presentó ante Ripoll, y agrega: “Nos bloqueaste igual que a tantas madres más luego de que te pidieran ayuda”.

“Nos cuestionabas que lo que pedíamos no servía para nada, capaz que vos tenés suerte, y no necesitas una asistente, pero nuestra realidad no es la tuya, Valeria, la mayoría de las madres no tenemos un ingreso, porque no podemos trabajar, porque el partido que tan orgullosa decís que te representa y te llenas la boca hablando de discapacidad es el culpable de que miles de familias se tengan que organizar y rogar soluciones para sus hijos con discapacidad, son los responsables de que el sistema de cuidados ya no brinde los asistentes personales, que más de 7.000 personas aún esperan”, afirma con relación a la suspensión de la habilitación del subsidio para asistente personal.

La carta sigue: “Son los culpables de que miles de niños aún no puedan acceder a un sistema educativo, son responsables de negarles educación y son plenamente responsables de no brindar un sistema de salud mental digno para las familias que transitamos este camino, camino que capaz no sabes o sí, no lo sé... no es nada fácil, y sin recursos ¿te lo podés imaginar?”.