El presidente electo, Yamandú Orsi, aseguró este lunes en una rueda de prensa que los tratados de libre comercio (TLC) “pasaron de moda”, tras ser consultado por las declaraciones que dio la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, en las que contó que para el embajador chino, con el que mantuvo una reunión, estos acuerdos no quedaron obsoletos.

“El TLC estuvo arriba de la mesa”, dijo Cosse a la salida del encuentro con el embajador Huang Yazhong, y comentó que es “razonable” pensar en un acuerdo “conversado y trabajado con todas las precauciones”.

“Ellos están totalmente abiertos y con disposición a seguir negociando”, dijo la futura vicepresidenta, y comentó que China, “razonablemente”, busca un acuerdo con todo el Mercosur, “para no irritar a ninguna de las partes”. En esa dirección, dijo que no lograr un acuerdo con el país asiático es un “problema nuestro”, en tanto no se consigue la “armonía”.

“Para ellos no pasó de moda”, aseguró Cosse, y comentó que está “confiada” en que, con “franqueza, calma y respeto”, Uruguay pueda “avanzar”. Consultada sobre cómo se puede avanzar en este tema, dijo que el “deseo” del Frente Amplio (FA) es “avanzar armónicamente” y no “golpeando puertas”. “No podemos desconocer la importancia que tiene el Mercosur, todo tiene que ser en armonía y con franqueza”.

El presidente electo aseguró, en tanto, que China es de “ir paso a paso” pero “dando pasos firmes”. En esa dirección lamentó que, a pesar de que la relación entre el país asiático y Uruguay comenzó hace 30 años, no se “cumplió” con el acuerdo.

“Hoy los TLC no están de moda, nadie está planteando TLC. En esta realidad tan cambiante y compleja tenemos que ser muy claros y seguros: la región es lo primero, Argentina y Brasil y Paraguay, y el mundo. No hay que cerrarse a nadie. Tenemos que permitirnos que desde la región integrada podamos establecer muchos más vínculos desde el interior”, apuntó.

Por su parte, Orsi dijo que “ojalá” pueda “intercambiar algunas palabras” con el presidente argentino, Javier Milei, en la próxima cumbre del Mercosur, que se realizará el 5 y 6 de diciembre en Montevideo. Además, confirmó que se reunirá el jueves con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que será en la chacra del exmandatario José Mujica junto al jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.