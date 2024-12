Los cruces en la interna colorada vienen en ascenso en las últimas horas. El senador electo Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, se volvió a referir a los cuestionamientos que tuvo a la interna de su partido por reunirse con el presidente electo, Yamandú Orsi, tras el balotaje y dijo que era una “pelotudez” que se discuta sobre el tema.

Bordaberry dijo en Desayunos informales que “hay una forma de hacer política moderna que es el poner me gusta y dar retuit” mientras “estás tirado desde tu casa”.

El senador colorado Raúl Batlle, quien apoyó a Gabriel Gurméndez en las internas, pero posteriormente ingresó con su lista 15 al sublema Unir para Ganar del candidato colorado Andrés Ojeda, salió al cruce de su correligionario en X: “Pedro, la verdad no me quería meter en esta ‘pelotudez’ que armaste pero no me queda otra”. Y remató: “Estás cada día más parecido a tu padre que al mío”.

Pedro, la verdad no me quería meter en esta “pelotudez” que armaste pero no me queda otra, luego de leer este artículo:



Estás cada día más parecido a tu padre que al Mío. https://t.co/21TEz8kzwy — Raúl Batlle (@RaulBatlle15) December 3, 2024

En diálogo con la diaria, Batlle puntualizó que Bordaberry, “para alabar su propia figura”, se compara con Jorge Batlle, su padre, y dice que “va para adelante y canta la justa”, pero “no le llega a los talones” y con “toda esta actitud se parece mucho más a su padre que al mío”, en relación al “no respeto de las internas, al ‘no me importa nada’ y digo que todos lo demás hacen la plancha”.

Batlle precisó que su padre “siempre respetó al Partido Colorado, a las instituciones y participó de todas las internas. Fue el adalid de las internas porque hacía internas dentro de la 15 cuando no existían. Y este señor se saltea las internas, hace la plancha, tranquilito, en su trabajo, donde dice que hará muchísima plata”.

Lo que más le molestó a Batlle es que Bordaberry trate de “pelotudos” a sus “compañeros de partido”, que son gente que “se ha matado por el partido mientras él hacía la plancha”. También cuestionó los dichos del líder de Vamos Uruguay sobre la presencia de los políticos en Twitter, cuando “él se va a sacar una foto [con Orsi]”.

Por último, sentenció que Bordaberry y los dirigentes de Vamos Uruguay “están trancando las elecciones del Partido Colorado”. “Y eso no es de mi padre, es más de su padre”, sentenció.