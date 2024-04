El senador Mario Bergara anunció públicamente que resolvió retirar su precandidatura de cara a las elecciones internas de junio. Luego de una serie de reuniones con los sectores que lo apoyan, nucleados en Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP), el legislador anunció que decidió “dar un paso al costado”.

Bergara dijo en rueda de prensa este miércoles que los “objetivos que nos trazamos en el terreno de contribuir al triunfo del Frente Amplio (FA), en el sentido de fortalecer el espacio seregnista, hoy por hoy se lograrían con más factibilidad sin nuestra precandidatura”. Según explicó, esto responde a que en “la propia dinámica de la interna frenteamplista” se ha intensificado la polarización, “en un contexto de percepción de mayor paridad entre los candidatos”, y “evidentemente” eso “hiere a las precandidaturas que estamos fuera de esos dos polos”. Sostuvo que “hoy la interna con esta polarización se concentra en la elección de la candidatura y no en lo que nosotros aspirábamos, que era la expresión de los distintos espacios políticos e ideológicos del FA”.

Asimismo, explicó que la CSP se inclinó a acompañar la precandidatura de Yamandú Orsi luego de una “evaluación política”. “Nosotros tenemos una altísima valoración de ambos como dirigentes políticos y por sus capacidades eventualmente para gobernar”, apuntó en referencia a la también precandidata Carolina Cosse. Sin embargo, en el espacio analizaron “todo el trabajo político de estos años”, a nivel parlamentario, del FA y programático, y se tuvo en cuenta la postura de los precandidatos en torno al plebiscito de la seguridad social, que valoró como un “elemento muy importante”. En suma, sintieron que debían inclinarse “hacia la candidatura de Yamandú, pero manteniendo nuestra campaña, con nuestro perfil, posicionamientos e ideas”.

En concreto, sostuvo que CSP no integrará “el esqueleto de la campaña” de Orsi y mantendrá su impronta con relación a sus posicionamientos “en todos los terrenos”, por ejemplo, “en política económica, en política exterior, en la visión sobre el Estado”, e incluso puede pasar que tengan “posturas diferentes sobre algunos temas, como es el caso ahora del posible referéndum referido a los ingresos por concurso y sorteo en las intendencias departamentales”.

Foto: Ernesto Ryan

A futuro: mantener el espacio seregnista hacia octubre

Consultado sobre la lectura que dice que el “espacio moderado pierde peso” y la interna se dirime entre “tupamaros y comunistas”, Bergara respondió que le parecía una “caricatura de otra época”. “Pareciera que para alguna gente el mundo no ha evolucionado y sus ideas tampoco. Buscar la caricatura del cuco en el FA a esta altura del partido, después de que gobernó 15 años de la forma en que lo hizo, parece realmente atemporáneo y absurdo. El espacio moderado no pierde peso, sólo que se distribuye en las candidaturas en esta instancia y después se va a expresar como el espacio seregnista hacia la elección de octubre integrado”.

Bergara reconoció que es un “momento de desazón para todos los compañeros y compañeras que integran nuestro espacio”, y han sido días de reuniones “duras desde el punto de vista emocional, porque la gente ha puesto mucho corazón, pasión, esfuerzo y discusión en todo el país” para avanzar “con una precandidatura de Convocatoria”.

De todas formas, valoró que el espacio tiene una “responsabilidad” de “evaluar lo que entendemos que es mejor para el FA y el espacio seregnista”, y eso fue lo que se hizo. Por lo tanto, si bien consideró que el retiro de su precandidatura puede ser considerado una “herida”, señaló que “los vaivenes de la política hacen que estas cosas se sepan absorber, mirar para adelante, tener los objetivos claros y seguir en esta lucha que tiene como norte el triunfo del FA”.

Bergara fue consultado sobre si en un eventual gobierno del FA la gestión económica debe ser liderada por su espacio y respondió que “ha quedado claro que el rol de la gestión económica liderada por Danilo [Astori] en los 15 años de gobierno se ha hecho de alguna manera carne y patrimonio en todo el FA”.

En ese sentido, destacó que lo que “importa es que el FA consolide una visión, que fue la que se desarrolló en esos 15 años de gobierno, de que tiene que haber un orden macroeconómico responsable, que debe ser la base para poder desarrollar cualquier tipo de políticas. No hay políticas de crecimiento, desarrollo, bienestar e igualdad si no hay un orden macroeconómico”, recalcó.

“La gestión económica tiene que tener solidez y unidad; no puede haber dos equipos económicos; tiene que haber prioridades marcadas por los gobiernos y la política económica debe ser una herramienta; no puede haber gobiernos en disputa; el manejo de las empresas públicas tiene que estar acorde a una definición estratégica global de desarrollo del país y no pueden ser utilizadas como plataformas de lanzamientos políticos”, enumeró.

En suma, señaló que esto es lo que el FA ha aprendido de “los 15 años de gestión, de la derrota política y del proceso de autocrítica”.

Tambien descartó que CSP haya tomado la decisión de apoyar a Orsi pensando en las elecciones departamentales por la Intendencia de Montevideo. “Convocatoria no reclama ningún espacio de gobierno, ni a nivel nacional ni a nivel departamental. Esos son procesos que no hacen a este tipo de decisiones, y además cada cosa hay que ir definiéndola en su momento. Ahora estamos hacia la interna, después vendrá el espacio hacia la nacional, y el balotaje eventualmente, y después vendrá la perspectiva departamental. No mezclamos esas cosas de ninguna manera”, manifestó.