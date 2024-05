El precandidato del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado es una de las figuras de la coalición de gobierno que asiste regularmente al acto del 1° de mayo por el Día Internacional de los Trabajadores y este miércoles también estuvo presente. “Hoy en mi calidad de candidato presidencial por el Partido Nacional no podía hacer otra cosa que venir. Hacer lo mismo, lo de siempre, escuchar con respeto”, acotó Delgado.

“Obviamente discrepo con gran parte del discurso de Marcelo Abdala, que es un discurso muy ideológico y, sobre todo, muy concentrado en un escenario que ellos impulsaron, parte del PIT-CNT y parte del Frente Amplio, que es el plebiscito contra el sistema de seguridad social”, agregó.

Señaló que ya habrá tiempo para “discutir este tema en la campaña” y se limitó a decir que él va “a estar en la defensa del ahorro de los trabajadores”, en referencia a uno de los puntos que se propone el plebiscito, que es eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), el pilar de ahorro individual.

También destacó coincidencias y dijo que iba a hacer sólo “dos comentarios”, porque no era “comentarista de Marcelo Abdala”: “el primero trabajar mucho contra la violencia de género, me pareció interesante que lo plantearan acá y el segundo el tema del empleo juvenil”. Sobre este último punto, destacó que existe una ley de empleo juvenil y distintas iniciativas, pero “el gobierno pasado no pudo abatir el tema del desempleo juvenil, este gobierno algo lo mejoró pero todavía sigue siendo un promedio más alto” que el promedio del desempleo en general. “Es un tema que preocupa y hay que hacer propuestas”, agregó.

También advirtió que se enteró en el acto que van a “impulsar una reforma tributaria y obviamente me preocupa”.

Como contrapartida, dijo que le hubiera “gustado” que el PIT-CNT reconociera que “este gobierno creó 80.000 puestos de trabajo, que bajó el informalismo y que tenemos hoy el mayor nivel de cotizantes inscriptos en el BPS”. Asimismo, agregó que este martes se supo que los “trabajadores tenemos el mayor nivel de crecimiento de salario real de los últimos 50 años”.