En octubre, los habilitados a votar no sólo elegirán la fórmula presidencial, sino que también votarán si quieren habilitar o no los allanamientos nocturnos, plebiscito impulsado por el senador del Partido Nacional Carlos Camy, así como también el plebiscito de la seguridad social, impulsado por el PIT-CNT.

En ese sentido, la Usina de Percepción Ciudadana realizó un informe con base en una encuesta con dos preguntas: “¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos por parte de las fuerzas de seguridad pública?” y “Con relación al plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos, ¿cuál va a ser tu posición?”.

Sobre la primera pregunta, la Usina registró que 37% está totalmente a favor, 20% a favor, 11% no está ni a favor ni en contra, 14% en contra, 15% totalmente en contra, y 3% no sabe o no contesta.

De los encuestados que votaron al Frente Amplio (FA) en noviembre de 2019, 28% tiene una opinión favorable a habilitar los allanamientos nocturnos (15% está a favor y 13% está totalmente a favor), frente a 51% que tiene un posición contraria (29% está totalmente en contra y 22% en contra). En tanto, 16% señaló que no está ni a favor ni en contra y 5% no sabe o no contesta.

En cambio, entre los electores de la coalición de gobierno, 89% está de acuerdo con la medida (64% está totalmente a favor y 25% a favor) y sólo 9% en desacuerdo (2% está totalmente en contra y 7% en contra). Otro 2% indicó que no está ni a favor ni en contra.

En los resultados por edad, donde hay mayor porcentaje de total respaldo a los allanamientos es entre las personas que tienen de 30 a 44 años, con 40%. Entre las de 45 a 59 años, hay 38% totalmente a favor; en las de 60 o más 35% totalmente a favor, y entre las de 18 a 29, 37% totalmente a favor.

Las personas de nivel socioeconómico alto y bajo coincidieron en el porcentaje de 41% totalmente a favor de los allanamientos, mientras que en el nivel medio el 34% comparte esta postura. Por otra parte, los niveles medio y alto coincidieron en el porcentaje de aquellos que están totalmente en contra: 17%.

La Usina hizo una comparación entre los resultados actuales y los que arrojó la misma encuesta en octubre de 2023. Según indicó, en octubre 36% de los encuestados estaba totalmente a favor de habilitarlos, por lo que este año el apoyo creció apenas un punto porcentual.

50% votará a favor de los allanamientos nocturnos

Al consultar a la persona cuál iba a ser su posición en las elecciones, 27% respondió que va a votar para que no se modifique la Constitución y, por tanto, se mantenga la prohibición de allanamientos nocturnos, 50% dijo que va a votar para habilitar la medida, 19% aún no lo tiene decidido y 4% prefirió no contestar.

Entre las personas de 18 a 29 años crece el porcentaje de quienes votarán la modificación: 54%. Entre las de 45 a 59 y 30 a 44 desciende a 49%, y entre las de 60 o más se ubica en 50%.

Por situación socioeconómico, los datos arrojaron que entre las personas de nivel alto el porcentaje se ubicó en 52%; en las de nivel bajo en 51%; y en las de nivel medio en 49%.

De las personas que votaron a la coalición de gobierno en 2019, sólo 7% va a votar para no habilitar los allanamientos nocturnos, frente a 81% que va a votar para habilitarlos. En tanto, 9% no lo tiene decidido aún y 3% prefirió no contestar. Entre las personas que votaron al FA, 48% votará para no habilitarlos, mientras que 25% votará a favor de la modificación. Asimismo, 25% aún no lo tiene decidido y 2% prefirió no contestar.

En la comparación entre octubre de 2023 y julio 2024 se observó que el año pasado 26% opinó que iba a votar para no habilitar los allanamientos nocturnos, mientras que 51% iba a votar para habilitarlos, es decir, que el porcentaje de quienes no quieren habilitarlos subió un punto porcentual, y entre los que quieren habilitarlos descendió un punto porcentual.

Ficha técnica La encuesta se hizo entre el 19 y 22 de julio de este año a 500 personas. Según la Usina, la muestra se seleccionó con base en el sexo y estratos de edad, con datos de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogida a través de “protocolos automatizados de pregunta y respuesta” por Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

