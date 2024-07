El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sostuvo que la Justicia “se expidió” y fue “contundente” con las condenas del intendente de Artigas, Pablo Caram, y la exdiputada Valentina dos Santos en la causa que investiga la malversación de fondos en el gobierno departamental. Sin embargo, el jefe comunal sanducero, también blanco, defendió el “compromiso” de Caram con el pueblo de Artigas. “La Justicia fue contundente, hubo situaciones que obviamente no están de acuerdo a la norma. La Justicia se expidió y condenó. Hubo un reproche penal sobre las personas que se apartaron”, expresó Olivera en diálogo con Telemundo este viernes. “Diez pesos aparte lo personal: Pablo Caram es un hombre que quiero, lo estimo, lo aprecio y sé de su compromiso con el pueblo de Artigas, eso está fuera de discusión para mí”, agregó.

El intendente dijo que “en época electoral, a veces, se quiere tomar distancia”, pero personalmente él no se aleja de las personas a las que quiere y aprecia, “por más que estén en un momento difícil”.

A su vez, Olivera consideró que su partido fue “enérgico en cuanto a la condena y en cuanto a las medidas que se tomaron”, en referencia a que se aceptó la renuncia de Dos Santos y el exsecretario de la Intendencia de Artigas Rodolfo Caram –condenado en la misma causa por un delito de fraude–. Y apuntó que el Comité de Ética tomará una resolución sobre la situación del intendente artiguense.

“No existe una vacuna para que cada partido se preserve de personas que actúen de manera desviada. La diferencia es qué hace cada partido con esas personas, cuál es el mensaje que se da”, expresó el jefe comunal.

Consultado sobre si este caso puede afectar electoralmente al Partido Nacional, Olivera señaló que no sabe si influirá. “Hay un partido con anticuerpos, las conductas necesarias para repeler y no preservar entre sus filas a personas que han actuado de manera no debida”, manifestó.