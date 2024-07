Dos semanas después de las elecciones internas, con los números sobre la mesa, se empiezan a ordenar las piezas en el tablero político. Mientras los partidos y sus distintos sectores tienen toda la maquinaria funcionando de cara a octubre, también piensan en las elecciones departamentales de mayo de 2025. En el caso del Partido Nacional (PN), que gobierna en 15 de las 19 intendencias, los engranajes se empezaron a mover incluso antes de las internas: por ejemplo, la nacionalista Ana Bentaberri, intendenta de San José, en abril confirmó que irá por la reelección, así como su correligionario Nicolás Olivera, jefe departamental de Paysandú. Pasadas las internas, otros dirigentes blancos también definieron qué camino tomarán pensando en mayo.

En el caso de Soriano, el intendente Guillermo Besozzi, que integra Alianza Nacional y apoyó la precandidatura de Laura Raffo, era uno de los que se encaminaban a confirmar que irá por la reelección, y así lo hará. “A mí lo que me gusta es el Ejecutivo, me siento más cómodo, no me gusta demasiado el Legislativo. Mi vocación de servicio público está muy cerca de la gente, y la legislación es otra cosa, que no es la que más siento. Así de sencillo”, dijo Besozzi a la diaria. El intendente señaló que analizó con su grupo qué pasos seguirán y tomaron la decisión de que sea candidato otra vez al cargo de intendente. Esta no será la primera vez que Besozzi irá por la reelección, ya que supo gobernar Soriano en dos períodos seguidos: entre 2005 y 2015 (luego lo sucedió el también nacionalista Agustín Bascou).

Besozzi subrayó que tomará este camino directo, por lo tanto, no será candidato a diputado en octubre, aunque seguramente estará en una lista del Senado, ya que es importante que esté la representación “para que la gente mire”, pero aclaró que su intención no es ser senador. “Mi mirada y la del grupo es que yo vaya a la reelección y, si la gente decide, voy a seguir en la intendencia. Ni siquiera asumiría en el Senado”, sostuvo.

El jerarca dijo que están tratando de que en filas blancas “algunos otros larguen” su candidatura para la Intendencia de Soriano, ya que su sector tuvo 40% de los votos en la interna. Sostuvo que “lo importante es que vayan uno o dos más, porque siempre hay que abrir el abanico”. “Nadie es moneda de oro, ni yo ni nadie. Podré perder o podré ganar, pero lo importante es que el votante del PN sienta que tiene dónde votar, esa fue la estrategia que hemos llevado adelante aquí en Soriano”, finalizó.

En Cerro Largo, el actual intendente es José Yurramendi, que sucedió a Sergio Botana, quien estuvo a cargo de ese departamento por dos períodos seguidos (2010-2019). Botana, actual senador, en diálogo con la diaria señaló que ya descartó presentarse a las elecciones departamentales y subrayó que “ya hay dos candidatos con los convencionales”, el actual intendente, Yurramendi, y Christian Morel, alcalde de Río Branco.

“Los que queremos a nuestro departamento y a nuestros grupos siempre queremos renovación y progreso”, dijo Botana, y descartó que su decisión de no postularse sea por motivos electorales, dado que en su departamento sacó “la mejor votación del Uruguay, 18.100 votos”, e insistió con que pusieron “dos candidatos a lo departamental que sacaron los convencionales”.

“Yo siempre estuve en contra de los que se anquilosaban en los lugares, que no dejaban espacio a nadie, porque además no es sólo el cargo de intendente: son todos los directores y todas las jerarquías. Entonces, sinceramente, prefiero darles oportunidad a los jóvenes. Voy a ayudar en el proceso de formación, eso sí es lo que quiero hacer”, finalizó Botana.

En tanto, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, del sector blanco Por la Patria, que apoyó la precandidatura de Jorge Gandini, puede postularse otra vez para gobernar el departamento, pero, según dijo a la diaria, todavía no lo pensó. “Yo ahora renuncio para ser candidato a diputado, después veré”, dijo. Por lo tanto, subrayó que luego de “salir a ganar la diputación”, analizará el tema; de todos modos, dijo que hay “buenos candidatos” para sustituirlo.

En Río Negro, el PN obtuvo prácticamente la mitad de los votos en estas elecciones en comparación con las anteriores internas: pasó de 8.998 (44%) a 4.705 (30%). En ese departamento, el Frente Amplio mejoró su desempeño y superó en cantidad de votos al PN, con 5.899 adhesiones.