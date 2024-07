El candidato presidencial por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, se refirió a las elecciones de este domingo en Venezuela y manifestó que “cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes”, “cuando de antemano” la oposición “dice: ‘Si no gano, es fraude’” o “cuando Brasil decide no enviar observadores. El resultado no podía ser otro: sospechado”.

“La democracia se basa en la transparencia. También en la confianza”, escribió Orsi en su cuenta de X. El pronunciamiento se dio unos minutos después que el del Secretariado Ejecutivo del FA expresó en un comunicado que está a la espera de la publicación de las actas electorales de Venezuela y los informes de los observadores.

También se manifestó el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, quien compartió la declaración del FA y sostuvo en su cuenta de X que desde su sector “se han referido a la situación en Venezuela en varias ocasiones, con claridad y tratando de evitar simplificaciones burdas”.

En ese sentido, sostuvo que es “indispensable” la “verificabilidad de los resultados por parte de los distintos actores”. “Lo es para cualquier acto electoral en cualquier parte y se realiza en este contexto particular. Ese es el punto medular hoy, lejos de atizar la lógica de bandos”, afirmó.

Desde @Socialistas90 nos hemos referido a la situación en Venezuela en varias ocasiones, con claridad y tratando de evitar simplificaciones burdas.

— Gonzalo Civila (@gonzacivila) July 29, 2024

La diputada Cristina Lustemberg, que lidera el sector PAR, reafirmó su “compromiso con la democracia y la transparencia” y, en ese sentido, sostuvo que es “crucial” confirmar “la transparencia en los resultados y en el proceso de sufragio de ayer. Las personas deben tener la tranquilidad de que su voto está cuidado”.

Compartimos la declaración oficial del Secretariado Ejecutivo de nuestro @Frente_Amplio sobre las elecciones presidenciales de Venezuela. Es fundamental reafirmar nuestro compromiso con la democracia y la transparencia.



— Cristina Lustemberg (@LustembergC) July 29, 2024

También se manifestó al respecto el senador de Fuerza Renovadora Mario Bergara, quien sostuvo que veía con “preocupación y tristeza” la situación de Venezuela y llamó a dar “todas las garantías para legitimar el resultado electoral”