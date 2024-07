Entre la noche del 30 de junio y la tarde del 1º de julio quedaron conformadas las fórmulas presidenciales de los partidos más votados en las elecciones internas: Yamandú Orsi-Carolina Cosse (Frente Amplio), Álvaro Delgado-Valeria Ripoll (Partido Nacional) y Andrés Ojeda-Robert Silva (Partido Colorado). Mientras que la decisión de frenteamplistas y colorados fue previsible, en el caso de la fórmula nacionalista la sorpresa y el malestar se manifestaron la misma noche del anuncio, y la decisión de Delgado incluso motivó el alejamiento de la exfiscal Gabriela Fossati de filas nacionalistas.

Según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, sólo 22% de la población considera acertada la definición de la fórmula presidencial del Partido Nacional: 51% piensa que es desacertada, 19% que no es ni acertada ni desacertada y 8% no sabe o no contesta.

El porcentaje de personas que consideran desacertada la fórmula nacionalista es mayor entre los jóvenes de 18 a 29 años (en ese segmento la desaprobación aumenta a 56%) y entre las personas de nivel socioeconómico medio y alto. Entre los votantes de la coalición oficialista en noviembre de 2019, 34% considera desacertada la definición de la fórmula del Partido Nacional.

En cuanto a la fórmula Orsi-Cosse, 61% piensa que es acertada y 20% que es desacertada, mientras que 14% opina que no es ni acertada ni desacertada y 5% no sabe o no contesta.

En cuanto a la fórmula colorada, 45% de la población piensa que es acertada y 12% que es desacertada. En este caso se destaca un alto porcentaje de personas que responden que la fórmula no es “ni acertada ni desacertada”: 35%. 67% de los votantes de la coalición oficialista en noviembre de 2019 califican como acertada la fórmula presidencial colorada.

Ficha técnica El relevamiento fue llevado a cabo entre el 5 y el 9 de julio de 2024. Se obtuvo información para una muestra de 500 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó según el sexo y los estratos de edad, basada en proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

.