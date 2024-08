La lista 404, del sector Aire Fresco, del presidente Luis Lacalle Pou, realizó un plenario este jueves de noche en su sede ubicada en el Centro de Montevideo. Con el lugar colmado, los militantes recibieron a los integrantes de la fórmula del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, que acababan de llegar de un acto en Artigas, al finalizar la gira de presentación de la fórmula por todos los departamentos del país.

Quien abrió el evento fue el diputado Martín Lema, una de las principales figuras de la 404, y luego le llegó el turno a Ripoll, que recordó un discurso del legendario dirigente blanco Wilson Ferreira Aldunate, de 1984, “que está más vigente que nunca”, en el que habla “de los roles de los sindicatos y de los buenos dirigentes sindicales”. “Es increíble los años que tiene y parece que es de hoy ese discurso”, acotó.

Ripoll sostuvo que la próxima elección no es entre “la coalición, liderada por el PN, versus el Frente Amplio” (FA), sino que la elección se define entre la coalición y el PIT-CNT”, sostuvo. La candidata a la vicepresidencia consideró que si bien muchas veces se ha planteado que el PIT-CNT es “el brazo sindical del FA”, a su entender, “la realidad de este FA, sin liderazgos ni gente que pueda realmente poner un manto de cordura”, es que se trata del “brazo político del PIT-CNT”.

Ripoll dijo que, “prácticamente, 90% de la conducción del PIT-CNT está en sectores o listas del FA” y que no hay “antecedentes en la cantidad de dirigentes sindicales que pretenden tener rol en el gobierno”. “Quienes gobernarían no son los dirigentes políticos, no es Yamandú Orsi ni Carolina Cosse, es el PIT-CNT, pero la peor versión del PIT-CNT, los irresponsables que plantearon este plebiscito [de la reforma de la seguridad social]”, finalizó.

El encargado de cerrar el acto fue Delgado, que habló más de media hora y al final comparó al gobierno actual con los anteriores del FA. Dijo que “el futuro es no subir impuestos, [y] seguir haciendo infraestructura”, como “puentes, carreteras, aeropuertos, puertos y hospitales”.

Dijo que “el pasado es volver a un Estado que todo lo monitorea, todo lo regula, todo lo sabe, creando más trámites y más burocracia”. “El pasado es ocupar empresas e impedir que los trabajadores que quieran trabajar puedan trabajar, y el pasado es el de los piquetes, donde no te permitían circular libremente por las calles de Montevideo. A ese pasado tampoco quiero volver”, sostuvo.

Además, Delgado subrayó que quieren “asumir también un compromiso que tiene que ver con Montevideo. “Esta lista, y particularmente Martín [Lema], [tiene] el compromiso de darle a Montevideo la esperanza de poder tener un gobierno nacional y uno departamental, que pueda tener sinergia, trabajar juntos, hacer cosas que hace 35 años están esperando en Montevideo”, sostuvo, en referencia a que el nombre de Lema suena desde hace tiempo como uno de los posibles candidatos por la Coalición Republicana para intendente de Montevideo. “Y quiero hacerlo porque quiero ser presidente y tener a un intendente en Montevideo con quien recorrer los barrios”, finalizó.