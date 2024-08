La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) presentó este jueves sus propuestas en materia de vivienda, en un acto al que invitó a los candidatos presidenciales y representantes partidarios. Las prioridades de la federación giran en torno a “tres derechos fundamentales: el derecho a la vivienda, el derecho al suelo y el derecho a la ciudad”, explicó en diálogo con la diaria el presidente de Fucvam, Enrique Cal.

Desde Fucvam entienden que si bien “el cooperativismo de vivienda, el modelo uruguayo de ayuda mutua y de usuarios es reconocido en todo el mundo” e incluso es “una marca país”, las “loas que nos tiran por ahí no se traducen después ni en un presupuesto justo ni en la refundación del Fondo Nacional de Vivienda, y entendemos que todavía falta mucho por hacer”, reflexionó Cal.

El dirigente planteó que una apuesta que debe hacer el próximo gobierno es “colocar al cooperativismo en un lugar de solución efectiva a la vivienda popular” y en vínculo con “todo el resto de las políticas asociadas a la vivienda de interés social, la gente que está en situación de calle, los migrantes, quienes pagan alquileres a merced del mercado sin tener un marco regulatorio, el desarrollo de las ciudades sin un orden”. En este punto, Cal señaló la falta de implementación cabal de la Ley de Ordenamiento Territorial (18.308).

También destacó la importancia de que las políticas públicas en vivienda tengan el financiamiento necesario: “Todas las ideas son muy lindas, todas las ideas son brillantes, pero si no aparece la plata que cubra esas ideas, que les dé el andamiaje necesario, no funciona”, afirmó. En ese sentido, para Fucvam se debe “volver al monto original del Fondo Nacional de Vivienda, que equivale al 2% de la masa salarial”, con la aclaración de que “no es sólo para cooperativas, hablamos de un Fondo Nacional de Vivienda que atienda a todas las necesidades de vivienda que tiene el país: tenemos entre 80.000 a 90.000 familias que no tienen casa, tenemos en el entorno de 250.000 familias que viven en una vivienda inadecuada”, indicó.

Fusionar el MVOT con el Mides, como propone el Partido Colorado, “es un gran error”

Este jueves, el Partido Colorado presentó sus propuestas de gobierno, entre las cuales, en materia de vivienda, incluye la fusión de los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el de Desarrollo Social (Mides). Consultado al respecto, Cal evaluó que se trata de “un gran error”. “Desvestimos un santo y desvestimos como cuatro o cinco, esa es la realidad. La complejidad del tema de la vivienda en nuestro país, a pesar de ser tres millones de habitantes nada más, amerita que tenga una función especial y no acotada”, profundizó, en el entendido de que “sería restarle importancia a algo que es tan importante y tan fundante en la vida de las personas”.