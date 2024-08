El expresidente José Mujica recibió el alta médica este martes en las primeras horas de la tarde, luego de pasar algo menos de 24 horas internado en el sanatorio del Casmu. El exmandatario, según los últimos análisis, habría sorteado su cáncer, pero en este momento tiene complicaciones por su patología renal, informó su médica personal, Raquel Pannone.

“Él tiene una patología renal, y las consecuencias de la radioterapia generaron que le cueste más alimentarse y tomar líquido; esto empeoró la función renal. El viernes estuvo aquí, se hizo estudios que mostraron que de su cáncer en el esófago no hay evidencias, pero sí la radioterapia generó consecuencias en el esófago, donde estaba la lesión. Eso hace que a él le moleste cuando come, y por eso come menos cantidad y cosas más líquidas”, detalló la profesional en una rueda de prensa en la puerta del sanatorio.

Pannone señaló que la función renal del expresidente está “deteriorada” y que su internación se debió a que se le “perdió” la vía por la que se le transmitía suero. “Fue muy dificultoso ponerle una vía y recién lo logramos ahora”, dijo, y puntualizó que luego de este procedimiento el exmandatario recibió el alta médica.

La médica contó que las expectativas están puestas en que su función renal pueda mejorar. Eso, sumado a su enfermedad inmunológica, hacen que su estado sea “frágil”, aunque del cáncer está “bastante bien”. “Tiene casi 90 años, tiene patologías de base y esto hace que esté más débil y debilitado, pero si logramos que tome agua, que se recupere, eso va a mejorar”, declaró.

“Tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó”

Pannone apuntó que el tratamiento con radioterapia fue “muy bueno” y que el equipo médico tiene “fuertes convicciones” de que el cáncer “se curó”. “Las muestras señalan que no hay evidencia del tumor, pero lo que sí tiene es la fibrosis que queda en el esófago después de la radioterapia”, explicó. Según dijo, esa fibrosis puede desaparecer al corto tiempo, en la medida que se recuperen los tejidos.

Mujica “ha bajado de peso”, contó la profesional, y añadió que ha perdido masa muscular debido a los problemas para alimentarse y a la “poca actividad” que viene realizando. De ánimo, señaló, “no está en sus mejores momentos”, pero lo atribuye a la situación que está atravesando.

Según señaló la doctora, el expresidente no tiene indicada internación domiciliaria y se espera que participe en la conferencia de prensa convocada por el Movimiento de Participación Popular (MPP) para este martes, en la que se anunciará la incorporación de la periodista Blanca Rodríguez al Espacio 609.