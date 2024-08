Militantes nacionalistas de Artigas abuchearon y cuestionaron al candidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, por su postura sobre el futuro de la carrera política de la exdiputada por ese departamento Valentina dos Santos, condenada en la causa que investiga maniobras en el registro y cobro de horas extras en el gobierno departamental.

En el cierre de gira de la fórmula nacionalista por el departamento, en una conferencia de prensa consgnada por el medio local Clic Regional, el candidato fue consultado por el planteo de integrantes de Artigas Adelante, agrupación de Dos Santos, que aseguran que la exlegisladora será candidata a la intendencia en las elecciones departamentales de mayo de 2025 una vez termine su condena y que el dirigente “sería la carta clave” para habilitar esa posibilidad.

“No voy a hacer futurología”, respondió Delgado. Señaló que le tocó a él “pedirle la renuncia” al exintendente Pablo Caram y a Dos Santos y también apuntó que fue quién le pidió a Caram que no se postulara como candidato a diputado por el departamento en representación del PN, antes de que la Corte Electoral definiera su inhabilitación de ambos para ejercer cargos públicos mientras duren sus condenas.

“No son decisiones fáciles, pero tenemos que ser claros y firmes en ese sentido. Y lo fuimos. El partido actuó, [Caram y Dos Santos] renunciaron al partido y quedaron desafectados del uso del lema”, expresó. “En este caso la Justicia actuó y yo estoy a lo que la Justicia determine”, agregó.

Ante la reiteración de la pregunta por las afirmaciones de actores del PN sobre la futura candidatura de Dos Santos, Delgado dijo que no hablará por la diputada, sino por la fuerza política. “Hoy está impedida en el uso del lema” y reiteró: “No voy a hablar de futuro”. Las respuestas del candidato no conformaron a parte del público presente y comenzaron a abuchearlo y reclamar una respuesta más clara. Ante la situación que se estaba generando, el candidato alzó la mano pidiendo silencio y señaló que todo esto no se trata de una decisión suya, sino del partido y del directorio del PN.

“¿No tiene postura?”, le consultaron y el candidato sostuvo que no se iba a referir a “posturas personales” y aclaró que, en su momento, actuó como candidato del partido porque le “pareció que había que dar una señal de transparencia en ese sentido”. “El partido hizo lo que tenía que hacer”, remarcó.

En ese momento se dio por culminada la conferencia de prensa, pero el ambiente continuó caldeado y la gente siguió gritando. La fórmula se levantó y el candidato pidió a su compañera, Valeria Ripoll, dar un mensaje a los militantes, pero una mujer los interrumpió e increpó a los dirigentes: “Hay gente que debe pasar por Fiscalía y se cree que va a candidatearse. No puede ser. Estamos hablando del futuro”.

Entonces, tomó la palabra Ripoll y dijo que “acá hay un Partido Nacional que ya a los que no tienen que estar dentro del partido, no los tiene. A diferencia de otros partidos, como el Frente Amplio, que a quienes procesaron y eran parte de su partido le hacían caravanas y dicen que es lo mejor que le pasó al país”, en referencia, nuevamente, a lo que ocurrió con el exministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia, ambos condenados en el caso Pluna.

“Por lo tanto, si hay alguna duda sobre cómo acciona el Partido Nacional, la gente que no hace bien las cosas no tiene lugar y por eso no está el partido. Y me parece que ahí se cierran todas las dudas que ustedes tienen”, concluyó.