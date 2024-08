El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, habló este lunes en una rueda de prensa sobre la propuesta del cabildante Guido Manini Ríos de declarar la emergencia nacional en materia de seguridad. Dijo que si bien cree que “hay una emergencia”, “hay que precisar los términos” y especificar de qué se habla a la hora de declararla, ya que, según expresó, no lo tiene muy claro.

“Creo que hay ahí un emergente que está complicado y que tiene que ver fundamentalmente con los homicidios y con la violencia que hay en los barrios”, señaló Orsi, y consideró que “hay dificultades que son nuevas” y que este tipo de problemas “se resuelven en términos de acuerdo y de estrategias mínimas consensuadas”. El candidato dijo que tiene que revisar las propuestas del líder cabildante y consultar a su equipo de asesores en seguridad. “Yo arranco por el diálogo”, afirmó.

“Todo partido político tiene que llevar adelante una política criminal y hacer una propuesta de política criminal, y a su vez tiene que resolver qué va a hacer con la Justicia”, apuntó el candidato, y agregó que “los partidos políticos, por suerte, están avanzando en esto y hay una coincidencia en la creación de un Ministerio de Justicia”.

A su vez, subrayó que el problema de la seguridad no se resuelve “con una medida, con dos tampoco”: “Hay que hacer inteligencia, reprimir el delito, controlar las rutas, el espacio aéreo, las fronteras, los puertos, hay que controlar con personal de la Armada y de Prefectura el mar territorial”. Además, dijo que “hay que controlar y ser más efectivos en el lavado de activos”, ya que “no puede ser que tengamos cada vez menos denuncias de actividades sospechosas”, y cuestionó que disminuyan estas pero “aumente el narcotráfico”. “Es una batería de propuestas y algunas sí o sí precisás consensuarlas, pero yo insisto con el diálogo, porque no es para cinco años”, subrayó.

El candidato remarcó que “hay que tener presencia en los barrios” y que, según lo que ha escuchado en las recorridas, en algunos lugares la Policía está y en otros no. “Yo no señalo con el dedo y no echo culpas, lo que sí es claro es que es un problema difícil y no hay soluciones mágicas para esto”. No obstante, destacó que en la coalición “se visualice la gravedad” del problema, lo que describió como “un avance”.

Apuntó que señalar la situación como emergencia “capaz que está bien”, pero que es necesario un diálogo y que, fundamentalmente, el gobierno “tome algunas medidas para cambiar la realidad sin esperar al resultado electoral o que cambie el gobierno; tiene que empezar hoy”.

Orsi tras reunirse con COFE: “Lo más duro es la falta de funcionarios”, fruto de una “concepción de achicar”

Los planteos de Orsi fueron a la salida de una reunión con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), instancia en la que se plantearon preocupaciones como la “falta de personal” y la “pérdida salarial de buena parte del Estado”.

Sobre esto, el candidato a la presidencia dijo que “lo más duro es la falta de funcionarios” que, según expresó, es “fruto de una concepción de achicar y en algunos espacios o algunas áreas sin duda es imposible seguir”. Agregó que está pendiente analizar los reclamos con respecto al nuevo régimen de certificaciones médicas, y que el Estado no puede ser más eficiente “de espalda a los trabajadores”.