El economista Gabriel Oddone dijo este martes que “estaría dispuesto” a integrar un eventual próximo gobierno del Frente Amplio (FA), aunque aclaró que nadie se lo propuso. El profesional presentó el libro El Despegue, escrito junto con el periodista Nicolás Batalla, en el que establece lineamientos para el crecimiento de la economía uruguaya y la distribución de la riqueza.

En rueda de prensa, Oddone, cuyo nombre suena para liderar el Ministerio de Economía y Finanzas en un eventual gobierno de Yamandú Orsi, dijo que no le han hecho una propuesta formal. “Con total sinceridad, a mí nadie me ha propuesto nada. Siempre he dicho que estaría dispuesto a colaborar en un gobierno de Orsi en donde me sugieran y en donde sienta que pueda aportar algo”, comentó en declaraciones recogidas por Telemundo.

En ese sentido, señaló que dialoga seguido con Orsi sobre la “situación económica y lo que pasa en el mundo” y mencionó, a modo de ejemplo, lo que sucedió el domingo con la Bolsa de Valores de Japón. “Lo he hecho toda mi vida, no sólo con los candidatos del Frente Amplio, sino con candidatos de otros partidos”, apuntó.

El economista también fue consultado sobre su postura ante el plebiscito que impulsa el PIT-CNT para modificar la reforma jubilatoria promovida por este gobierno. “La reforma es altamente inconveniente para el país. Es una reforma para la que no hay recursos; va a ser un gran desafío para el Uruguay si eso ocurre”, dijo, y advirtió que, si se aprueba la iniciativa, “va a haber una necesidad de reasignar recursos de otras áreas”. “Algunos colegas de izquierda, como yo, la consideran inconveniente”, explicó.

Orsi, que estuvo presente en la presentación del libro, dijo a la prensa que hace “mucho tiempo que se viene planteando” que Oddone podría ser su futuro ministro de Economía y Finanzas y se limitó a reiterar que el economista “es una persona que consulta permanentemente para los temas de economía, como son otros compañeros más”, dijo, y mencionó a Fernando Lorenzo, Mario Bergara y Álvaro García.

“Pero con Gabriel venimos siguiendo la situación de hace un tiempo y este libro es una muy buena síntesis. Veremos en los próximos meses si es que anunciamos alguna parte del equipo o no”, adelantó. Orsi destacó que “es un lujo” tener a “gente de la categoría de Gabriel” para “cualquiera que pretenda tener la responsabilidad nada menos que de la presidencia de la República”, ya que él tiene una “mezcla de técnico y sensibilidad política y social para poder llevar adelante las transformaciones que el país necesita”.

“Me gustaría él [como ministro] y otros”, agregó al ser repreguntado por la prensa, pero precisó que el equipo de campaña acordó “que esas cosas se resuelvan más adelante”.

Orsi también sostuvo que un eventual gobierno del FA tiene que tener como “guías ineludibles” el libro que presentó Oddone y el del economista colorado Ricardo Pascale, El Uruguay que nos debemos, recientemente fallecido. “Para mí son dos guías maravillosas para quien quiera asumir la responsabilidad de conocer el país. Digo lo de Pascale porque aprendí mucho ahí también, alguien que no era de mi fuerza política, pero que puso el dedo donde va”.

El candidato del FA destacó que los logros de Uruguay en los últimos 40 años han tenido que ver con “un manejo de la macroeconomía que tiene que ofrecer garantía, tiene que ofrecer certeza”. Por otro lado, consideró que la economía tiene que estar “al servicio de los problemas reales y concretos que vive nuestra gente”. “Eso implica la otra parte de la que habla Gabriel, que es la matriz de protección, la cohesión social necesaria y la economía al servicio de eso”, resaltó.