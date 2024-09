De acuerdo con una encuesta de Opción Consultores que se divulgó este lunes en Telenoche, 41% de los uruguayos votaría en octubre por el plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, mientras que 39% no y 20% no sabe o no contesta. La iniciativa, que se someterá a consideración en paralelo a la elección nacional, busca eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), fijar la edad jubilatoria en 60 años y equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo.

El informe también incluye una consulta sobre el conocimiento de los consultados con respecto al plebiscito: 17% contestó que está muy informado, 43% algo informado, 36% nada informado y 4% no sabe o no contesta. Entre las personas que indicaron estar muy informadas, 59% no lo votará, 37% votará y 4% no sabe o no contesta. De los que están algo informados, 40% lo votará, 41% no lo votará y 19% no sabe o no contesta, mientras que entre las personas nada informadas, 46% lo votará, 24% no lo hará y 29% no sabe o no contesta.

Por otro lado, al desagregar por simpatía política, se desprende que entre los votantes del Frente Amplio (FA), 58% lo votará, 22% no lo votará y 19% no sabe o no contesta. Entre los votantes del Partido Nacional (PN), en cambio, 24% contestó que lo votará, 59% no lo votará y 17% no sabe o no contesta.

De los restantes partidos de la Coalición Republicana (CR), 52% no lo votará, 32% lo votará y 16% no sabe o no contesta. Entre los votantes de otros partidos, 31% lo votará, 39% no lo votará y 30% no sabe o no contesta.

La consultora señaló que “las perspectivas de aprobación [del plebiscito] son inciertas” ya que “el porcentaje de indefinidos es relevante y según su distribución final podría variar el resultado” y agregó que la aprobación del plebiscito “tiene varios desafíos por delante”. En primer lugar, como muestran los números, el bloque de la CR en su totalidad se mostró en contra y están “en activa campaña contra el mismo”. Esto “puede favorecer un crecimiento del porcentaje de electores coalicionistas que hoy se opone a la iniciativa”.

En segundo lugar, “sólo una minoría de agrupaciones políticas ensobrará la papeleta del Sí”, y entre ellas se destacan “la mayoría de quienes integran el sublema liderado por el Partido Comunista del Uruguay, todo el sublema liderado por el Partido Socialista y algunos partidos pequeños como Unidad Popular e Identidad Soberana”.

Por lo tanto, Opción apuntó que los impulsores de esta iniciativa necesitan que “aquellos sectores proclives a la iniciativa, pero votantes de agrupaciones que no apoyan el plebiscito, tengan el interés y la proactividad suficiente como para ensobrar la papeleta del Sí”.

Finalmente, el informe hace referencia al grupo Frenteamplistas por el No y a que dado que “la mayor parte de las agrupaciones del FA no apoya el plebiscito, la visibilidad de estas divergencias internas podría incrementar el porcentaje de frenteamplistas que se oponen a la iniciativa”.