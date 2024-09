La diputada frenteamplista Bettiana Díaz respondió este viernes las críticas de la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional (PN), Valeria Ripoll, sobre las prioridades programáticas del Frente Amplio. “No sabe leer o miente”, apuntó la legisladora.

La nacionalista había dicho días atrás que entre las 48 medidas anunciadas por la fórmula del FA no hay ninguna referida a políticas en discapacidad. Al respecto, en una entrevista con el programa Arriba gente, de Canal 10, Díaz señaló que las acciones definidas por su fuerza política en la materia están “todas incluidas no como medidas específicas, sino como medidas transversales”, en el programa de la coalición de izquierda.

“¿Valeria Ripoll no lee, no? O no sabe leer o miente”, dijo y agregó: “El programa del Frente Amplio habla bastante de discapacidad y está publicado desde diciembre. Salir a hablar es gratis. Hoy en el PDF lo filtrás rapidísimo, buscás la palabra discapacidad y está mencionada más de 20 veces en todo el documento”.

La diputada explicó que el tema discapacidad está presente “con un abordaje integral en diferentes ejes temáticos dentro del programa del Frente Amplio, con buenas propuestas”.

Consultada sobre si cree que Ripoll no lee o miente, Díaz respondió: “Yo creo que miente”.