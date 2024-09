Pasaron dos días desde la reunión de la cúpula del herrerismo en la que el exmandatario Luis Alberto Lacalle Herrera y el senador Luis Alberto Heber le comunicaron a la exprecandidata Laura Raffo que decidieron que no encabece la lista al Senado del sector, contrario a lo que estaba previsto según un acuerdo de palabra al que se aferran en el entorno de la economista.

Pasadas 48 horas, Raffo todavía se niega a dar declaraciones sobre su futuro político, y desde su entorno se limitan a señalar que está reflexionando sobre los pasos a seguir. Este viernes se reunirá el Comité Ejecutivo del herrerismo para oficializar los lugares al Senado, pero Lacalle Herrera ya aseguró que no hay vuelta atrás en la decisión.

Un dirigente herrerista dijo a la diaria que la exprecandidata no tiene muchas opciones para tomar: “Acepta ser suplente de Heber, se va para la casa o consigue irse a otro lado”, enumeró, pero sostuvo que “las pistas de aterrizaje que tiene” en otros sectores blancos “son muy ínfimas, porque no hay lugar en ningún lado”.

Cabe recordar que ya se presentaron oficialmente varias alianzas entre sectores del Partido Nacional (PN). Por ejemplo, Aire Fresco, el grupo mayoritario blanco, liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, acordó con Por la Patria para comparecer con una lista en común a la cámara alta. También Alianza Nacional, que dejó de apoyar a Raffo, se unió a Espacio País (Espacio 40 y Mejor País), conformando Alianza País, y, a su vez, el diputado Sebastián Andújar se fue del herrerismo con su lista 33, de Canelones, para unirse a este nuevo paraguas.

La fuente herrerista subrayó que no quiere que Raffo se vaya del sector, pero si acepta ser suplente de Heber, porque el senador y exministro del Interior es “el único” que aglutina a todos los dirigentes herreristas. De lo contrario, en caso de que el sector saque un solo senador (un escenario probable, ya que actualmente tiene dos senadores y la votación en la interna fue exigua) y que sea Raffo la que ocupe la banca, no representaría al herrerismo.

“Eso es un problema para nosotros, porque es la identidad del sector. Por eso entendemos que está buena la presencia de Heber ahí”, sostiene. Por último, la fuente herrerista subrayó que lo sucedido con Raffo por el tema de la lista es una situación con la que “nadie se siente cómodo”.

Delgado está “monitoreando” el tema

En tanto, este jueves, el candidato a la presidencia por el PN, Álvaro Delgado, fue consultado por la prensa sobre si le preocupa lo que ocurre en el herrerismo y contestó que “obviamente”. Dijo que lo está “monitoreando, hablando con las partes”, aunque “es obvio” que no se va a meter “en la interna de los sectores”. “No me meto en ninguna, tampoco me voy a meter en la del herrerismo. Es un tema muy reciente, pero obviamente Laura es un activo del PN”, señaló.

Además, subrayó que en los últimos días se reunió con Raffo y que la economista participó en la creación y difusión de las propuestas “para bajar el costo de vida de los uruguayos”, en particular las que presentaron a fines de agosto para bajar el costo de los alimentos, los productos tecnológicos y la energía. “Así que esperemos contar con ella como un gran activo del PN en la campaña”, enfatizó Delgado.

Por su parte, Heber fue consultado este jueves en una rueda de prensa sobre la situación de Raffo, y se limitó a contestar que el herrerismo definirá este viernes en el Comité Ejecutivo del sector, “como corresponde”, aunque negó que Raffo se vaya a ir de la agrupación. “Lo vamos a definir mañana [por este viernes]”, insistió.

A su vez, desde otros espacios blancos ven con buenos ojos que Raffo se quede en el PN. Un dirigente de Espacio País subrayó a la diaria que la economista “es un capital político” y no se puede despreciar, por lo tanto, “ella tiene que ir a algún lugar”.