Uno de cada tres uruguayos (30%) no escuchó hablar del plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT, que se pondrá a consideración de la ciudadanía en las elecciones nacionales de octubre. El dato se desprende de la última encuesta de opinión pública sobre la intención de voto a la propuesta de Equipos Consultores, realizada entre el 14 de agosto y el 1° de septiembre.

El resto de los encuestados se divide en otros dos bloques: 39% “escuchó hablar y tiene una idea clara” de la iniciativa y 31% “escuchó hablar pero no tiene una idea clara”. Más allá de que la cantidad de las personas más informadas es mayor a las completamente desinformadas, “la conclusión es clara: el tema no se instaló aún con fuerza en amplios sectores de nuestra sociedad”, sostiene el informe.

En este contexto, los apoyos y rechazos al plebiscito también se dividen casi en tercios: 33% dijo que votaría a favor, 37% en contra y 30% no tiene opinión.

“Por tanto, si bien hoy la inclinación favorable al plebiscito está relativamente lejos de la mayoría requerida para su aprobación (50%), la alta indecisión genera incertidumbre respecto al resultado”, apunta el documento. “La misma situación, con variaciones porcentuales casi insignificantes, ocurría en julio. Por tanto, casi nada se modificó en este aspecto en el último mes”. agrega.

Votación según nivel de información y alineamientos políticos

Entre la población más informada predomina el rechazo a la iniciativa (57%), 37% se manifestó a favor y 6% no ha definido su posición. En el segmento de quienes no tienen una idea clara del tema hay “juicios divididos” con saldo levemente favorable a la propuesta: 36% a favor, 32% en contra y 32% no se decidió aún.

En el caso del segmento de población desinformada, la mayoría (60%) no tiene una respuesta, 23% dijo que votaría a favor y 17% en contra.

La postura coen relación al plebiscito también varía según las simpatías con los partidos políticos. Entre los votantes del Partido Nacional, 15% votaría para aprobar la medida, 52% en contra y 33% no lo sabe. En el resto de los partidos de la coalición 18% se manifestó a favor, 70% en contra y 12% no tiene una postura definida.

En el caso del electorado del Frente Amplio, la mayoría (52%) votaría que sí para habilitar la propuesta, 19% en contra y 29% no ha definido su postura.

Entre los indecisos, 19% dijo que votaría a favor, 34% en contra y 47% no sabe.

Ficha técnica La encuesta se realizó entre el 14 y el 1º de setiembre a 1.205 personas de más de 18 años de todo el territorio nacional, que viven en localidades con una población mayor a 2.000 habitantes. A 704 personas se les hizo la encuesta de forma presencial y 501 por teléfono. El margen de error máximo esperado en este caso es de +/- 2,8%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

.