Ya designado ministro de Economía y Finanzas de un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio, el economista Gabriel Oddone disertó este martes en la sala Magnolio sobre la realidad nacional y “el Uruguay del futuro”, en un evento organizado por el semanario Búsqueda y la fundación Ágora. El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie y el ex economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Martín Rama, también participaron en el debate.

Alfie -a quien Oddone catalogó como “amigo”- afirmó que “sin crecimiento no hay nada” y que “solventar el estado de bienestar precisa recursos”. Proyectándose en el corto plazo, el exdirector de la OPP sostuvo que lo primero es lograr “una apertura económica”, esto es, “mover la palmera”. “Si no movemos la palmera vamos a seguir en la penillanura suavemente ondulada y vamos a seguir como estamos”, expresó.

Para el mediano plazo, Alfie ubicó como un tema prioritario el desarrollo de la infraestructura, que “se ha hecho, [pero] hay que hacer bastante más”; mientras que para el largo plazo mencionó el mejoramiento de la educación, la medida “más importante de todas a largo plazo”. Alfie añadió que Uruguay también debe “preservar la estabilidad macroeconómica de mediano y largo plazo”, lo cual implica “finanzas sostenibles”. La sostenibilidad, sostuvo, “es que la promesa de pago que hay en las leyes se cumpla”.

Por su parte, Rama señaló que, en el marco de la campaña electoral, “muchas de las propuestas” implican “gastar más en esto o en aquello”, como en la primera infancia o en las jubilaciones, “y son todas buenas”. No obstante, advirtió que sin una economía en crecimiento “la única forma de hacerlo es sacarle plata a alguien, y cuando alguien le saca plata a otro, es fácil decirlo en el papel a quién le estás sacando, [pero] en la práctica es muy difícil”. Los ricos, agregó, “precisamente son ricos porque saben protegerse bien”.

Según Rama, Uruguay “ha sido bueno en la parte macroeconómica”, pero esto, que es algo necesario, “no es una condición suficiente”, señaló. “Sólo con estabilidad macroeconómica no se puede”, subrayó.

Oddone: hay que “incluir a mucha gente que está fuera del sistema”

Oddone sostuvo que, en términos históricos, la economía uruguaya está “relativamente estable”, si bien señaló que aún “tenemos mucho por hacer”. En tal sentido, Oddone sostuvo que en el horizonte existe “una agenda de temas microeconómicos que es fundamental”. “Si Uruguay no mejora su eficiencia asignativa, si Uruguay no tiene la capacidad de aumentar la productividad, no vamos a poder aumentar el crecimiento, y eso pasa por reformas en el orden microeconómico, [por] reformas estructurales y por conectar el mundo del conocimiento con el mundo de los negocios”, expresó.

Oddone, que durante dos décadas trabajó en la consultora CPA Ferrere, señaló que la eficiencia del Estado “en algún sentido es la eficiencia del sector no transable”, en el cual “hay un terrible problema a resolver”. Dijo que “es imposible ser competitivos internacionalmente” si este sector mantiene “los niveles de productividad que tiene”. “Ese sector no transable le exporta ese conjunto de ineficiencias al sector expuesto al mercado internacional, y es ahí donde tenemos que trabajar; el único problema que tenemos es que el 80% de la población trabaja en el sector no transable, por lo tanto, la economía política de esos cambios es muy importante”, apuntó.

Por otra parte, Oddone manifestó que “es muy importante que no perdamos de vista que nuestro sistema de contrato social es para que las personas que tenemos trabajo a lo largo de nuestra vida” accedan a una protección social, “de calidad dudosa, pero finalmente una protección”. Sin embargo, existe otro conjunto de personas que “están absolutamente fuera de ese esquema hace 60 años”, señaló, y aunque aclaró que esta población “no es que esté afuera ahora”, sostuvo que en el último tiempo “hemos ido retrocediendo”.

Se trata, continuó Oddone, de aproximadamente 300.000 personas que “habitan en las periferias de las ciudades del Uruguay, que mayoritariamente son niños, porque habitan en hogares pobres”. “Es ahí donde nosotros como sociedad -que creemos que somos una sociedad cosmopolita, relativamente progresista- tenemos que trabajar; es imposible dejar fuera del contrato social a esa población, es ahí donde hay urgencias”, resaltó. Oddone llamó a “incluir a mucha gente que está fuera del sistema” porque “no es ni justo ni es inteligente sostenerlo de esta manera”.