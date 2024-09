Luego de que la Fiscalía solicitara el desafuero del senador frenteamplista Charles Carrera, para indagarlo por presuntas irregularidades en el uso del Hospital Policial durante su gestión en el Ministerio del Interior, y que el legislador anunciara su decisión de renunciar a la banca para presentarse ante la Justicia, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, se refirió al tema en rueda de prensa.

Orsi sostuvo que “hay que dejar actuar a la Justicia como corresponde”, por lo que no quiso expresarse sobre el fondo del asunto. “Va a tener que resolver la Justicia. La Fiscalía toma una determinación y yo confío, y jamás voy a opinar sobre lo que decidan o jamás voy a decir nada que implique algún tipo de influencia. Yo creo que Uruguay sigue teniendo una Justicia que nos garantiza a todos una vida democrática y republicana”, reflexionó.

En cuanto a la decisión de Carrera de renunciar a la banca de la cámara alta, Orsi dijo que le pareció “perfecto” que se definiera en ese sentido, y que el propio senador se lo comunicó antes de anunciarlo públicamente. Consultado sobre si le parece bien que siga integrando la lista del Espacio 609 para el Senado, el candidato respondió: “Si la Justicia no determina lo contrario, todo lo que no está prohibido o establecido, que no se puede hacer… La libertad es fundamental”.

Ante la pregunta de si personalmente lo respalda, dijo que con Carrera ha “pasado mucho tiempo” y que tiene “el mejor de los conceptos” de él como compañero. Además, consideró que la decisión de renunciar “va en sintonía con ese concepto”.

Para Orsi, este asunto no debería afectar al FA en el marco de la campaña electoral, porque Carrera “en vez de escudarse o en vez de utilizar herramientas que tiene, como son los fueros, o dar paso a un proceso de discusión en el Parlamento”, decidió “facilitar el camino”. “Yo creo que eso, a la corta y a la larga, le hace mucho bien a la democracia y a mi propia fuerza política”, evaluó.

Consultado sobre si entiende que el oficialismo podrá tomar esta decisión de la Fiscalía como un elemento para atacar al FA en el marco de la campaña, Orsi dijo que “todo se pone en juego en campaña electoral, pero tampoco nos debe asustar”.

El candidato dijo que al hablar con Carrera, por teléfono, el senador le transmitió “mucha tranquilidad”. “No he tenido la oportunidad de hablar mano a mano, pero lo conozco. Es alguien que viene del interior y que hizo su carrera y que ama la política. Estoy seguro de que, sea cual sea el resultado, él tiene la convicción de que vale la pena hacer política y vale la pena hacer cosas por los demás”, aseguró.