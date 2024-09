El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, habló este lunes en una rueda de prensa luego de una actividad de la Cámara de Comercio LGBT, en la que fue consultado sobre el archivo de parte de la investigación de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. El candidato dijo que “el archivo parcial o total de esto permite avanzar con otros casos, o con el mismo caso y otra derivación que tuvo más adelante”, ya que “se supone que empieza la investigación por el tema de la destrucción de documentos”, recordó. Orsi se refirió a la investigación que sigue por la destrucción de un documento para ocultar que el gobierno sabía quién era Marset antes de que tramitara el pasaporte.

Luego, se le preguntó por la valoración que hace sobre lo que señaló el fiscal Alejandro Machado en su escrito, en cuanto a que “los ministros de Estado faltaron a la verdad y ocultaron información”. Al respecto, dijo que la verdad tiene que estar “por sobre todas las cosas, aunque duela”. “Y lo segundo es que por algo se oculta”, por lo que “el nivel de sospechas o de incertidumbre sigue intacto”.

“Si la propia Justicia llega a la conclusión de que no se dijo toda la verdad... Ojalá un día los ciudadanos y toda la fuerza política sepamos por qué hubo cosas que no se dijeron, si no había nada para ocultar, o si no hay nada ilegal que ocultar”, sostuvo.

Además, Orsi subrayó que en la política no sólo tiene importancia lo legal, sino que también “hay un tema de ética”. Por lo tanto, si se tiene la constatación “de que hubo ministros, autoridades del gobierno, que le mienten nada menos que al Poder Legislativo, se responde solo”. “Yo creo que a la larga la ciudadanía nos pasa la cuenta. Como instituciones, como partidos. Ojalá que no, porque al mundo le ha pasado que muchos partidos se han desgastado por no decir la verdad. La verdad tiene sus costos y, por supuesto, hay que pagar los costos que surgen de la verdad”, señaló.