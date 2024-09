A 48 días de las elecciones nacionales, la consultora Opción divulgó en Telenoche de Canal 4 su último informe de opinión pública sobre la intención de voto favorable al plebiscito de allanamientos nocturnos en hogares.

El informe arrojó que de las personas consultadas en agosto, 64% lo votaría y 28% no lo votaría. Esto representa una baja en la tendencia de quienes lo van a votar si se compara con abril, cuando 75% contestó que lo votaría frente a 21% que no; en mayo marcó que 68% lo votaría y 27% que no; por último, en julio 65% de los encuestados contestó que lo votaría y 28% que no haría.

El porcentaje de indefinidos aumentó si se lo compara con abril, cuando representaban el 4%. En mayo eran 5%, y en julio y agosto se mantuvieron en 8%.

Entre los votantes del Frente Amplio (FA), tanto el porcentaje de quienes responden que van a votar a favor como quienes no lo apoyan es 44%, mientras que los indefinidos representan 12%.

Por otro lado, 82% de los votantes del Partido Nacional (PN) respondieron que lo van a votar, 14% no lo harán y 4% no saben o no contestan. De los otros partidos de la Coalición Republicana (CR), 90% lo votará, 6% no lo hará y hay 5% que aún no definen su intención.

En cuanto a los votantes de otros partidos, 58% indicó que lo votará, 35% que no lo hará y 7% no sabe o no contesta.

La consultora también hizo una comparación entre la intención de voto por la propuesta actual y la que se marcaba en 2019 por el plebiscito de la campaña “Vivir sin miedo”, iniciativa impulsada por el exsenador fallecido Jorge Larrañaga, que incluía los allanamientos nocturnos.

Esto mostró que en 2019, al momento de ser consultados, 62% respondía que iba a votar el plebiscito, 32% que no lo haría y 7% estaban indefinidos. En 2024, 64% votaría la propuesta actual, 28% no lo haría y 8% están indefinidos.

Opción indicó que la comparación “ilustra que el hecho de contar con una mayoría interesante en favor de un plebiscito a pocos meses de la elección no garantiza una votación mayoritaria y el consiguiente triunfo de la iniciativa”.

En ese sentido, explicó que hay algunas diferencias entre la iniciativa actual y la de 2019 “que otorgan a la actual campaña algunas ventajas”. Por ejemplo, ahora cuenta con el apoyo de la totalidad de agrupaciones y candidatos de la CR, mientras que la anterior campaña “no fue apoyada por ningún candidato presidencial en 2019”. Definió esto como una “ventaja clave” por la posibilidad de que la coalición coloque la papeleta en el sobre de votación.

En segundo lugar, la consultora apunta que, a pesar de que la totalidad del FA se pronunció en contra de la propuesta, “es poco probable que la intensidad de la campaña en contra de la iniciativa se asemeje a la que tuvo la campaña contra el plebiscito ‘Vivir sin miedo’ en 2019”.

Por otro lado, “el porcentaje de electores de la CR será seguramente menor que en 2019, lo que podría implicar que el plebiscito requiera entre un 15% y 20% de ensobrado entre los electores del FA”. Por eso, continúa el informe, “la mayor incertidumbre es cuánto logrará la campaña en favor del plebiscito transformar el apoyo potencial en votación efectiva entre los electores del FA afines a la propuesta”.