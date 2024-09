El pasado jueves, cuando presentó su programa de gobierno, el candidato del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, nombró al exfiscal y actual diputado Gustavo Zubía, a la también exfiscal Gabriela Fossati, al abogado Jorge Barrera y a la también abogada Sara Durán como sus asesores en materia de seguridad pública, en lo que definió como el “mejor equipo” para “el tema uno de la gente”. Segundos después, agregó: “Me olvidé de Diego”, a quien “defiendo en todos lados y [justo] me olvido de nombrarlo hoy”, dijo en referencia a Diego Sanjurjo.

Integrante del sector Crece y previamente asesor del entonces precandidato Robert Silva, el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior consiguió incorporar buena parte de las propuestas de Crece en el programa del PC. Alrededor de 80% “es realmente sacado del programa que tenía Crece”, afirmó Sanjurjo este lunes en un acto del sector, que postula a Silva al Senado con la lista 600.

Sanjurjo dijo que en el programa del PC se logró “un consenso entre los técnicos de los diferentes sectores”, con algunos de los cuales “tenemos varias diferencias”. “Pienso en mi querido amigo Gustavo [Zubía], que lo invité para que venga hoy y no vino”, bromeó. En ese sentido, el jerarca del Ministerio del Interior dijo que, si bien “la represión es fundamental”, prefiere “hablar más de prevención” porque “es la pata que está más débil”.

A su turno, Silva subrayó el predominio de Crece en el capítulo sobre seguridad del programa colorado. “Realmente lo que el equipo propuso para las elecciones internas se mantiene”, afirmó, y sostuvo que, en general, el PC “viene bien” para “este segundo tiempo rumbo a las elecciones de octubre”.

El diputado Felipe Schipani, en tanto, adelantó a la militancia presente que “en minutos” se publicaría “una encuesta muy importante”, en referencia a la de Opción, que anunciaría “un crecimiento del partido”. Según Schipani, “eso que ha dicho Andrés Ojeda de que las líneas” de intención de voto del PC y el Partido Nacional pueden cruzarse “cada día se va confirmando”. “Hay una tendencia ascendente hacia el partido después de la interna”, afirmó.

Las propuestas coloradas

En el programa del PC, la seguridad se divide en seis bloques: prevención integral, represión del delito, lucha contra el crimen organizado y lavado de activos, profesionalización policial, sistema penitenciario y funcionamiento judicial. En el primero de ellos, por ejemplo, se propone desarrollar una política de “saturación social” para niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito. El objetivo es que los menores “reciban una contención integral e interinstitucional, inmediata y sostenida.

En diálogo con la diaria, Sanjurjo sostuvo que esta medida “es crucial” en materia de prevención. Dijo que la evidencia muestra que los menores con familiares asociados al delito “tienen una posibilidad casi total de seguir los mismos pasos”, lo cual exige una política estatal focalizada.

“Esos niños y adolescentes no pueden dejar de comer, no pueden dejar la escuela o el liceo, no pueden caer en las drogas, no pueden empezar a laburar en una boca; tienen que tener tutores, psicólogos y un acompañamiento muy íntimo para que no sigan el mismo camino”, señaló. Esto “puede ser una política cara”, pero “mucho más caro es no hacer nada y dejar que esos chicos terminen delinquiendo y luego entrando y saliendo de la cárcel toda la vida”, añadió.

Para el combate al narcotráfico se propone la implementación de un sistema de control público-privado en el puerto de Montevideo que, con apoyo militar, se convertirá “en el puerto más seguro de la región”. Este sistema, que tendrá “incentivos” y “sanciones” para los usuarios del puerto, se apoyará en “un aumento significativo de los controles tecnológicos y humanos de toda la carga que ingresa y sale del puerto”. Al respecto, Sanjurjo dijo que si el puerto de Montevideo deja de ser “un puerto atractivo” para el narcotráfico, “seguramente el mercado local uruguayo pierda mucho interés”.

Para el sistema penitenciario se plantea avanzar en una “profunda reforma institucional” a partir del retiro del Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior.

Otra novedad institucional es la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, algo a lo que se oponían tanto Zubía como el candidato a la Cámara de Senadores Pedro Bordaberry. Según Sanjurjo, “casi todo” lo que figura en el programa del PC ya se está aplicando de una forma u otra en el Ministerio del Interior. No obstante, sostuvo que hay “entre 20 y 30 medidas” que “son innovadoras”.

Consultado sobre las diferencias que tiene en materia de seguridad el programa del PC con las bases programáticas del Frente Amplio (FA), Sanjurjo dijo que “el gran problema” es que de un lado hay propuestas y del otro, no. “Del FA no sabemos cuál es su equipo de seguridad y no sabemos cuáles son sus propuestas”, expresó, y catalogó las bases programáticas como “un párrafo de intenciones y deseos”. “Lamentablemente, no dicen nada”, aseguró, y agregó que esto “es particularmente problemático porque el FA ya tuvo una experiencia en el gobierno que en esta área fue muy negativa”.