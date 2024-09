“¡Tocayo, bienvenido!”, le dijo el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez al senador y empresario Juan Sartori, este martes de noche en la sede de la lista 71, en el barrio Cordón. El grupo de Sartori, la lista 880, oficializó hace pocos días una alianza electoral para presentar una lista conjunta al Senado con el herrerismo, bajo el sublema Unidad Nacional, pero en ese evento brillaron por su ausencia tanto el senador Luis Alberto Heber (líder del herrerismo) como Sartori, por lo tanto, el acto de este martes fue el primero del empresario luego de presentar el acuerdo.

Ya en el acto, el diputado Rodríguez sostuvo que “todas las compañeras y todos los compañeros que representan al herrerismo en la lista 71 han estado a la altura de las circunstancias, cada uno en su responsabilidad” de gobierno. El diputado le subrayó a Sartori que en el evento no le daban la bienvenida al herrerismo porque “lo que la semana pasada nació fue Unidad Nacional, ese nuevo gran espacio del PN”, donde el sector 880 y el herrerismo confluyen. “Hemos decidido dar ese paso que nos transforma en algo superador”, sostuvo.

El diputado recordó que el sector de Sartori “cumplió un rol muy importante” para que la coalición de gobierno pudiese ganar en 2019 por 37.000 votos, ya que el grupo del empresario “sacó más de 90.000 en la elección nacional”. “Entonces, vaya si habrá tenido mucho que ver Juan Sartori en la elección de 2019 para que Luis Lacalle Pou hoy, por suerte, sea el presidente de la República. Porque imaginémonos estos cinco años si, en lugar de Luis Lacalle Pou, era Daniel Martínez al que le tocaba gobernar el Uruguay”, finalizó.

“Sartori: “Me dijeron que en el herrerismo son bastante elegantes”

Sartori, que fue presentado como “el plato fuerte de la noche”, habló al final del acto. El empresario destacó que el herrerismo “tiene muchas batallas ganadas y perdidas”, que hacen que se sienta “codo a codo con quien está luchando por ideas similares”. “Esta energía es muy difícil de hacer, lo explican los 100 años de historia; toda la experiencia que han tenido y los momentos malos, de los cuales supieron renacer. Porque el PN es el ave Fénix, que siempre se reinventa, logra captar y conectar con las necesidades de la gente”, sostuvo.

El senador dijo que la experiencia de gobierno para muchos jóvenes blancos fue la primera, “y demostraron resultados y capacidad”. Subrayó que “por supuesto que las segundas veces siempre son mejores que las primeras, porque uno sabe mejor lo que está haciendo”. “Hoy tenemos un equipo de gente preparada y capacitada, que puede seguramente llevar ese segundo piso de transformaciones a una etapa más. Acá el equipo está para 10, 20, 30 años más de transformaciones”, aseguró.

Sartori reconoció que desde su llegada al partido entre los propios nacionalistas han tenido “peleas”, pero dijo que “es parte de ser blanco” y que “es bueno ganarse las cosas en combate, también tiene más valor”. Además, aseguró que a pesar de las diferencias han sabido juntarse “todos para lograr los objetivos”.

El dirigente contó que venía de recorrer Canelones con la candidata a la vicepresidencia del PN, Valeria Ripoll, y llegó al acto de la 71 “derechito desde ahí”. “Me cambié en el auto, como casi siempre: tiré la camiseta y me puse una camisa. Me dijeron que en el herrerismo son bastante elegantes, entonces, no quería venir de camiseta”, comentó, y los militantes presentes esbozaron alguna sonrisa.

El empresario aseguró que en los próximos cinco años le gustaría “aportar más”. “Siento que en estos cinco años tuve que aprender a ser senador, también lo hice por primera vez. Me costaba quedar sentado. Lo primero que me dijeron fue que cada uno tenía 30 minutos para hablar, eran como 15 horas cada vez que alguno tenía que decir algo. Tratamos de cambiar y bajar eso tres o cuatro minutos y me dijeron que era inviable”, sostuvo.

Sartori dijo que presentó “casi 40 proyectos y salió uno”, pero le hubiera gustado “que salieran muchísimos más”. Al respecto, consideró que si hubieran contado “con una bancada y un trabajo en equipo, seguramente muchas de esas cosas hubieran sido hoy realidad”. “A mí me da lastima, porque muchas de esas son necesarias”, finalizó.

Según consigna la página web del Parlamento, Sartori presentó 36 proyectos de ley en los cinco años legislativos de este período, aunque algunos de ellos fueron en conjunto con otros senadores. El único texto aprobado de su exclusiva autoría fue una minuta de comunicación ingresada en noviembre de 2023: “El señor Senador Juan Sartori presenta con exposición de motivos un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la posibilidad de reducción de costos de los alimentos libres de gluten”.