El Colectivo Riversidad - Asociación Trans del Uruguay (ATRU) Rivera denunció en sus redes sociales que, en la tarde del martes, dos funcionarios policiales detuvieron a una pareja de varones por abrazarse en la Plaza Artigas, ubicada frente a la jefatura policial. Los jóvenes, de 17 y 19 años, fueron detenidos por orden del jefe de Policía de Rivera, Wilfredo Rodríguez, quien consideró que la situación configuraba un “acto indecoroso”, según aseguró el colectivo en un comunicado al que adhirieron otras 21 organizaciones de la sociedad civil.

“Los chicos estaban conversando sentados en el pasto y se abrazaron. En ese momento, se acercaron dos funcionarios policiales y les solicitaron que se retiraran. Argumentaron que no podían estar en esa situación y que el jefe de Policía -que los observaba desde la ventana de la jefatura- estaba disconforme con lo que estaba viendo. La pareja procedió a retirarse, pero, enseguida, los policías volvieron a su encuentro y los detuvieron por lo que el jefe de Policía calificó como un ‘acto indecoroso’”, contó a la diaria Sebastián Guida, integrante de la comisión directiva de Riversidad – ATRU Rivera.

Una vez en la jefatura policial, los funcionarios procedieron a tomarles los datos. Al notar que uno de los implicados era menor de 18 años, fueron derivados a la Fiscalía. Allí, fueron recibidos por la fiscal Stella Alciaturi, quien en primer lugar les pidió disculpas por la actuación de Rodríguez. No obstante, lo justificó por ser “una persona mayor y que aún tiene una cabeza de otros tiempos”, según relató Guida.

Personal de la Fiscalía contactó a los padres del adolescente de 17 años que, cuando llegaron al establecimiento, golpearon a su hijo y amenazaron al otro joven. “El trauma que toda esta situación de violencia tras violencia puede generar en estos dos jóvenes es muy grande”, consideró Guida. Por eso, el colectivo se organizó para brindarles la contención necesaria.

Denuncias, movilización y reclamos

A raíz de estos hechos, el colectivo convoca este miércoles a una movilización a las 17.00 en la Plaza Artigas de Rivera, para visibilizar la situación, “porque la pareja no cometió ningún delito”, y reclamar que Rodríguez “se pronuncie públicamente y se disculpe con los jóvenes”, dijo Guida.

Asimismo, Riversidad - ATRU Rivera presentará una denuncia ante la Junta Departamental local con el apoyo de la edila Alejandra Rabaza, del Frente Amplio. Si no se toman acciones “enseguida”, se elevará la denuncia al Ministerio del Interior, afirmó el integrante del colectivo.

“Vivimos en una ciudad sumamente conservadora, prejuiciosa y que siempre nos está violentando. Que una autoridad proceda de esta manera, promueve que sigamos en el oscurantismo y no ser quienes somos”, expresó Guida.

“Al closet nunca más”

En el comunicado, difundido el martes de noche, el colectivo señala su preocupación por el “desconocimiento del marco legal por parte de las instituciones que deberían protegernos como a cualquier ciudadano”.

El texto cita la Ley 17.817, que establece en su artículo 1 que es de interés nacional “la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación” y, en el artículo 2, sostiene que “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

El colectivo también hace referencia al artículo 5 del Código de Ética Policial, que plantea “respeto y garantía del Estado de derecho, los derechos humanos y la dignidad humana”.

“Nuestras demostraciones de afecto, nuestras relaciones afectivas, nuestros cuerpos y nuestra presencia en espacios públicos no son y no serán nunca más ‘actos indecorosos’”, señala el texto. “Manifestamos total repudio a los hechos ocurridos. No volveremos al oscurantismo. No volveremos al closet nunca más”.