El profesor de música Guillermo Freijido fue imputado en 2018 por delitos sexuales, después de que su expareja lo denunciara por abusar sexualmente de su hijo, que en ese momento tenía 11 años. Cuando fue detenido, trabajaba como docente de música en centros educativos y era uno de los tutores del programa musical infantil Masterclass, emitido por Teledoce. Los colegios Elbio Fernández y Crandon, en los que trabajaba, lo despidieron.

Freijido estuvo 20 meses en la cárcel, en prisión preventiva. En mayo de 2020 logró pasar a un régimen de arresto domiciliario en la casa de sus padres. Si bien la fiscal del caso, Silvia Naupp, pidió una pena de siete años, el juez Fernando Islas lo condenó a tres años de cárcel por reiterados delitos de atentado violento al pudor agravado. Cuando fue condenado, en setiembre de 2020, se descontaron los meses que pasó privado de libertad. El saldo de pena a cumplir, en régimen de arresto domiciliario, fue de 16 meses. El vencimiento de su pena está estipulado para enero de 2022.

Freijido es el creador y director del coro para niñas y niños Fermata Music. El proyecto, que comenzó siendo infantil, tiene una propuesta musical de adolescentes y otra de adultos. El grupo tiene distintas puestas en escena: coros, actuaciones musicales, comedias musicales. El coro para niños dirigido por Freijido cuenta con múltiples apariciones públicas: presentaciones en salas y en canales de televisión, entre otras cosas.

Mientras cumple su pena por un delito sexual, Freijido publicó esta semana un nuevo material en su canal de Youtube y lo difundió en las redes sociales de Fermata. Se trata de una propuesta de remasterización de su coro de adultos. “El ciclo sin fin” es el nombre del espectáculo, que dice ser “grabado en vivo por nuestros fans”. Es una versión de la canción de la película infantil El rey león. El director musical de la propuesta es el propio Freijido y tiene “sonido ambiente remasterizado”. Además de ser director musical, es parte del featuring (toca en la canción) junto con Christopher Sebastian, la banda musical de Fermata y su grupo de cuerdas.

DistroKid es el nombre de usuario con el que sube material a Youtube. En la difusión en redes a través del usuario Fermata Music, invita a suscribirse a la propuesta y así conocer los “nuevos videos”. Entre los hashtags de la publicación que promociona el espectáculo están #guillefreijido, #fermataniños y #institutocrandon.

Justamente fue el Crandon que, al tomar estado público su vínculo con delitos sexuales, emitió un comunicado dirigido a las familias en que planteó que Freijido quedaba desvinculado de la institución. Hoy, el docente cita al Crandon en una publicación. Tres años antes de ser denunciado por el delito que lo llevó a la cárcel, también había sido denunciado por padres del Crandon por delitos sexuales. Dos alumnos lo denunciaron por abuso sexual en 2014, pero sólo continuó el trámite judicial. En aquel momento el caso se archivó, y fue reabierto cuando el abuso sexual de Freijido contra el hijo de su expareja tomó estado público.

La publicación del retorno de Freijido al medio artístico generó indignación en las redes sociales. Tras las repercusiones, restringió el acceso a las redes sociales de Fermata Music.

Si bien está en prisión domiciliaria por un delito sexual, y está impedido de ser docente de niñas y niños, a no ser que su condena lo plantee, nada le impide recibir visitas de niñas y niños en su casa. Tampoco tiene, a no ser que se establezca explícitamente, una medida de restricción hacia esta población. Las medidas se pueden aplicar respecto de las víctimas de su delito y a personas específicas determinadas por la Justicia. Pero una medida de restricción no es de aplicación general.

Registro de violadores y abusadores sexuales

La Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580), aprobada a fines de 2017, dispuso limitaciones para las personas procesadas por delitos sexuales. Establece la inhabilitación por diez años para el ejercicio de funciones públicas y privadas en la salud y en la educación, así como en todas las áreas que incluyan el contacto con niñas, niños, adolescentes y personas en situación de discapacidad.

La ley de Urgente Consideración (LUC) reforzó esta propuesta y creó el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, a cargo del Ministerio del Interior, que comenzó a funcionar en octubre de 2020.

El registro incluye a todas aquellas personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por delitos sexuales, tales como violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, atentado violento al pudor, abuso sexual sin contacto corporal y corrupción de menores. También por delitos de violencia sexual, comercial o no comercial contra niñas, niños, adolescentes y personas en situación de discapacidad.

La normativa que inhabilita el ejercicio laboral en ciertos ámbitos rige tanto para lo público como para lo privado. Si la persona es reincidente en este tipo de delito, la inhabilitación es por 15 años. Si tiene más de un antecedente asociado a delitos sexuales, la inhabilitación puede ser por 20 años.

El registro sistematiza la información sobre personas condenadas por delitos sexuales, e incluye nombre, fotografía actualizada, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, documento de identidad, trabajo o actividad –especificando la dirección del lugar donde desempeña la tarea–, domicilio actual y el delito por el cual fue condenado. Luego de recuperar la libertad, las personas deben informar durante diez años a la Justicia ante cualquier modificación de la información brindada. Si las personas no aportan esta información pueden incurrir en el delito de desacato. Es responsabilidad del Ministerio del Interior mantener el registro actualizado.

El organismo puede proporcionar información sobre las personas incluidas en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales “a toda persona que lo solicite con razones debidamente fundadas, en las condiciones que establezca la reglamentación”. Se está analizando la aplicación retroactiva del registro, es decir, la posibilidad de que quienes cometieron estos delitos previo a la aprobación de la LUC sean incluidos.

El caso de Freijido tuvo lugar en 2018, en vigencia de la Ley 19.580. En este sentido, está impedido por diez años de realizar actividades con niñas, niños y adolescentes. A su vez, si se definiera la retroactividad del registro de violadores y abusadores sexuales propuesto por la LUC, debería ser ingresado en el listado. La normativa está planteada para actividades laborales. La norma no define cuál es el límite para las actividades artísticas y culturales, tampoco explicita qué pasa con las actividades no remuneradas.