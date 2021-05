El día que asumió como intendenta de Montevideo, Carolina Cosse adelantó que a partir de marzo de este año se ampliaría el horario de atención de las Comuna Mujer, que brindan asesoramiento jurídico y psicosocial gratuito a mujeres, niñas, adolescentes y disidencias en situación de violencia. La medida está incluida en el Plan de Emergencia ABC, específicamente dentro del eje que incluye acciones concretas para fortalecer la respuesta a la violencia de género.

En los últimos dos meses, la Intendencia de Montevideo (IM) ha implementado algunas de esas acciones y anunció otras que se pondrán en marcha a mediados de año. Esta semana, lanzó un llamado a licitación con el objetivo de ampliar los equipos para aumentar en 123% las horas de atención en los servicios, que son gestionados por la División Asesoría para la Igualdad de Género de la IM en convenio con organizaciones de la sociedad civil (ver recuadro). Este aumento se logrará al sumar horas de atención a las 12 Comuna Mujer que funcionan actualmente y con la creación de dos servicios nuevos en los municipios C y CH. Con esta última medida se completará la cobertura a nivel departamental.

“Es una apuesta muy importante que la IM hace en recursos para que la respuesta a la violencia de género sea más efectiva, para que las mujeres tengan más a mano los recursos y para que esos recursos sean más adecuados a sus necesidades”, aseguró Solana Quesada, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la IM, a la diaria.

Las comunas funcionan actualmente 12 horas por semana. El nuevo plan prevé que el horario alcance a 16 y 18 horas semanales, según el caso, aunque en algunas zonas será incluso más amplio. “Lo que hicimos fue analizar las consultas que tenían las comunas y elegimos tres -en las zonas centro, oeste y este- que van a atender seis días a la semana: de lunes a viernes cinco horas y, los sábados, cuatro”, explicó Quesada.

La extensión del horario hará que el seguimiento de las situaciones sea “más frecuente” y se brinde una “atención de cercanía”, dijo la directora. “Hoy por hoy, en algunas comunas que tienen mucha demanda, el seguimiento de las situaciones de violencia después de la primera consulta demora un tiempo en ser agendado. Aumentar la cantidad de horas va a permitir que las mujeres tengan más frecuentemente la posibilidad del acompañamiento del equipo”, agregó.

Por otro lado, el nuevo llamado establece que las Comuna Mujer deben atender todas las situaciones de violencia de género comprendidas en el marco de la Ley 19.580 y no sólo las de violencia doméstica, entendida como la que ocurre en un vínculo de pareja, sexoafectivo o de parentesco. Hoy en día, las situaciones que no son específicamente de violencia doméstica se reciben y, después de una orientación, se derivan. Quesada aseguró que algunas comunas ya introdujeron la modificación, pese a que no está establecida en el llamado anterior, “porque ya sabemos que es lo que se va a implementar a partir del 15 de junio”.

El nuevo llamado incorpora además el asesoramiento legal frente a las distintas situaciones de violencia de género y no sólo para aquellas que requieren acciones judiciales. Esto incluye, por ejemplo, los casos que no configuran delitos pero pueden requerir procesos administrativos.

Entre las acciones previstas para el segundo semestre del año también está la instalación de un servicio de atención especializado para mujeres con discapacidad que atraviesen situaciones de violencia. Se trata del primer servicio con estas características, según señaló Quesada: “Que por primera vez las mujeres con discapacidad tengan un servicio específico para ellas es algo muy importante”.

Medidas ya adoptadas

Algunas de las iniciativas del Plan ABC referidas a violencia de género se empezaron a implementar el 1º de marzo. Es el caso de la ampliación de la atención jurídica, que ahora es integral. El cambio implica que, además de tener el patrocinio en el ámbito penal, las mujeres que acuden a los servicios también pueden tramitar todas las derivaciones relacionadas con la situación de violencia de género, como la pensión alimenticia, la tenencia de hijas e hijos, las visitas o el divorcio. Esto permite “que la mujer no tenga que ir de un lado para otro y pueda hacer todo en el mismo lugar”, puntualizó Quesada.

Con el objetivo de reforzar la respuesta a la violencia de género, a partir del 29 de marzo la IM también habilitó un nuevo servicio de atención presencial los 365 días del año, que es para dar una primera respuesta a situaciones de crisis y emergencia cuando las Comuna Mujer estén cerradas. Por eso, los horarios son complementarios y en franjas fuera de las habituales: lunes a viernes de 18.00 a 21.00, sábados de 12.00 a 20.00, y domingos y feriados de 9.00 a 20.00. El servicio funciona en la planta baja del edificio anexo de la IM (Soriano 1426).

“Este servicio, además de brindar atención presencial y telefónica, también puede acompañar a las mujeres a hacer una denuncia en una unidad especializada de violencia de género o puede acompañarlas a un centro de salud para constatar lesiones. Esto quiere decir que este servicio puede acompañar a una mujer que está en ese momento en que decide dar un paso para poder salir de la situación de violencia y necesita apoyo”, señaló Quesada. Después, la atención especializada se deriva a una Comuna Mujer.