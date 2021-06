La senadora frenteamplista Silvia Nane realizó un pedido de informes ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para conocer el “estado de situación” del convenio que firmaron en 2009 con el objetivo de garantizar alternativas habitacionales transitorias a mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia de género. El acuerdo proponía, entre otras cosas, brindar una garantía de alquiler y un subsidio durante un período máximo de dos años, con posibilidad de una prórroga por un año más, según determinadas circunstancias.

Nane presentó la solicitud unos días después de que la Intersocial Feminista advirtió sobre la posible suspensión del subsidio de alquiler para esta población. La organización aseguró en un comunicado que el convenio “por actos administrativos, no tiene acción”. En ese sentido, señaló que hay mujeres “que esperan desde el año pasado” para acceder a la ayuda y así “poder solucionar su problema de vivienda y de ese modo cortar el círculo de la violencia”.

“Estamos preocupadas por esta situación, porque involucra a mujeres, niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad de derechos”, aseguró Nane, consultada por la diaria. “Ante estas voces, es nuestra responsabilidad averiguar qué está haciendo el Estado para garantizar el ejercicio de esos derechos, porque esa es su función”, agregó.

La legisladora del Frente Amplio dijo que “algunas personas que tienen contacto con mujeres en situación de violencia basada en género” le manifestaron preocupación debido a que “hace muchos meses están esperando el subsidio de alquiler y no tienen respuesta”. “Desde el Instituto Nacional de las Mujeres les responden que no hay más cupos, pero no que no lo van a dar más”, detalló. “Es necesario validar si hay omisión en el cumplimiento de los convenios”, puntualizó; “queremos primero tener la información confirmada o no, y luego trabajar en acciones concretas”.

En el pedido de informes, Nane solicita que “en caso de que el convenio se encuentre vigente” los ministerios notifiquen la cantidad de cupos totales de subsidios de alquiler y de cupos disponibles a la fecha. También pide datos respecto de cuántas solicitudes se realizaron durante 2020 y lo que va de 2021, cuántos subsidios fueron aprobados y otorgados, y cuántas mujeres tienen la aprobación pero aún se encuentran a la espera de que se adjudique el subsidio.

Por otra parte, exige que se informe sobre la cantidad de subsidios otorgados desde que se inició el proyecto hasta la fecha, diferenciados por año y departamento, y datos de “otras situaciones habitacionales otorgadas, cuáles son, con qué criterios se han otorgado y en qué cantidad”.