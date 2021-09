No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inauguró el Mes de la Diversidad 2021, que este año se desarrollará bajo la consigna “País libre de discriminación”. El lanzamiento estuvo encabezado por el titular de la cartera, Martín Lema, quien insistió en la importancia de promover una sociedad de “mayor tolerancia y pluralidad” y aseguró que “toda persona tiene el derecho a expresarse, a ser, a elegir; y en esa elección, bajo ningún concepto debe atravesar consecuencias derivadas de los prejuicios y la discriminación”.

La directora de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Mides, Rosa Méndez, dijo que durante este mes se desarrollarán instancias de sensibilización y reflexión con el objetivo de fortalecer la promoción de derechos, visibilizar las distintas identidades a través de iniciativas culturales y posicionar los derechos de la población LGBTI en la agenda pública a nivel nacional.

La jerarca adelantó que la actividad principal será sobre “memoria y visibilidad trans”. “La idea es tener un reconocimiento del activismo que ha hecho la población trans en Uruguay. La población trans ha sido muy discriminada, vulnerada y estigmatizada. Desde temprana edad han sido excluidas de su casa e incluso de los centros educativos, así que para nosotros es importantísimo que tengan su lugar en un conversatorio contando lo que ha sido la lucha y los desafíos que tenemos hacia adelante, puesto que tenemos mucho por hacer”, agregó Méndez. Y señaló que, entre otras cosas, las expositoras invitadas para la actividad harán un repaso de lo que ha sido “el activismo desde los años 90 para acá, lo que se ha logrado y lo que no”.

En este marco, la directora aseguró que también se realizará un homenaje a la histórica activista trans uruguaya Gloria Álvez, quien falleció el 30 de mayo, a los 78 años, por covid-19.

Por otra parte, Méndez anunció que en el censo que realizará el Instituto Nacional de Estadística en 2023 se incluirá “la identidad de género como variable” y se incluirán las “identidades no binarias y el género fluido”. La directora resaltó que la inclusión de identidades no binarias permitirá tener “números estadísticos para trabajar en políticas públicas pensando en estas identidades que están irrumpiendo y no se están tenidas en cuenta”.

Rendición de cuentas

Durante el lanzamiento del Mes de la Diversidad, las autoridades del Mides presentaron además la rendición de cuentas de las políticas para la población LGBTI que fueron implementadas por esta administración hasta agosto de 2021. En materia de ayuda económica, recordaron que, de las 3.106 personas que ingresaron en la edición 2020 del programa Uruguay Trabaja, 61 eran personas trans (es decir 2%, el cupo establecido en este caso). A la vez, entre enero y agosto de este año fueron entregadas a personas trans 886 canastas de emergencia a través de la aplicación TuApp y 948 canastas físicas. Según expone la rendición de cuentas, a la que tuvo acceso la diaria, 1.849 personas trans disponían de la Tarjeta Uruguay Social Trans (TUS Trans) hasta el mes pasado. El documento recuerda que en 2020 se hicieron cuatro duplicaciones de cargas TUS, dentro de las cuales se incluían las TUS Trans.

Por otro lado, el Mides informó que en 2020 sólo tres personas trans han accedido a puestos de trabajo en el Estado, lo que representa 0,016% del total, lejos del cupo laboral de 1% que define la Ley Integral para Personas Trans. En esa línea, el informe reconoce que “es un tema apremiante” y por lo tanto informa que se comenzaron a ejecutar algunas acciones específicas junto con la Oficina Nacional del Servicio Civil para revertir la situación, incluidas la adición de la variable “identidad de género” en el portal de Uruguay Concursa y la elaboración de un llamado para una lista de prelación a auxiliar de servicio dirigido específicamente a personas trans, cuyo requisito es contar con primaria completa.

Respecto de la implementación de la ley trans, el ministerio también informó que la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género (que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura) recibió 148 solicitudes en 2021, de las cuales 47 finalizaron el proceso. En tanto, entre 2020 y lo que va de 2021, la Comisión Especial Reparatoria del Mides aprobó 95 solicitudes de amparo al régimen reparatorio que establece la ley para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género.

En paralelo, el Mides enumeró una serie de acuerdos interinstitucionales que están en marcha para abordar diferentes temáticas, como el convenio con el Centro de Referencia Amigable de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República para brindar atención psicológica gratuita a personas LGBTI o las distintas iniciativas articuladas con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para promover la inserción laboral.