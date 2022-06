El próximo 28 de junio se celebra un nuevo Día Internacional del Orgullo LGBTI, una fecha clave en el calendario de los movimientos de la diversidad sexual y de género. Ese mismo día, también se cumplirán 30 años de la primera manifestación LGBTI que se realizó en Uruguay, que tuvo lugar en la Plaza Libertad, en pleno Centro de Montevideo, y que constituye el antecedente de lo que hoy se conoce como la Marcha de la Diversidad.

En ese marco, la asociación civil por la cultura y la diversidad Llamale H organiza la muestra fotográfica y de archivos de la memoria LGBTI “Basta de discriminación: la lucha continúa”, que se inaugurará precisamente el martes 28 a las 12.30, en la misma plaza donde hace tres décadas se produjo aquel hito. La exhibición, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo (IM) y el Centro de Fotografía de Montevideo, rescata registros de la época y busca “hacer memoria en el espacio público por todas aquellas personas que pusieron el cuerpo históricamente, pero también para visibilizar que esta lucha continúa”, asegura el colectivo en el texto de difusión.

Entre los documentos que estarán expuestos en la fotogalería, se encuentra la “foto icónica” que tomó ese día la fotógrafa y activista Diana Mines y artículos de prensa, publicaciones de los grupos LGBTI y el volante que se entregó durante la concentración, documentos que “hacen a una crónica de lo que era el contexto en esa época”, explicó a la diaria el director, productor y documentalista José María Cote Romero, integrante de Llamale H.

El título de la muestra retoma la consigna de esa primera manifestación pública de 1992. “‘Basta de discriminación’ es lo que se reclamaba desde Homosexuales Unidos, que fue la organización convocante de esa concentración. De hecho, como se ve en la foto [de Mines], tenían un pasacalle en el que estaba escrita esa frase”, señaló Romero. En tanto, “La lucha continúa” refiere a que “hoy no está todo solucionado, estamos lejos de vivir en una sociedad ideal y hay muchas cosas por conquistar y cambiar todavía”, consideró.

Romero contó que las ganas de hacer la muestra nacieron cuando se cumplieron los 25 años de la primera movilización por el orgullo. “La IM me encomendó que produjera una muestra que retratara cómo habían sido esos 25 años en cuanto a marchas y manifestaciones. Esa muestra se exhibió en el atrio de la IM y tuvo su fin. Me dejó sembrada una semillita y pensé en hacer un documental sobre eso, porque es una historia que considero, al igual que tantas personas, que tiene que estar documentada y registrada”, narró el documentalista. Sin embargo, “los tiempos no daban para hacer un documental”, entonces el año pasado, con un grupo de personas, decidieron lanzar el proyecto transmedia “La lucha continúa”.

La muestra que se inaugura el 28 de junio es “el primer eslabón” de esta iniciativa, que se desarrollará durante el resto del año “a través de distintas plataformas”, aclaró Romero. El representante de Llamale H adelantó que, en principio, habrá una segunda muestra fotográfica “más amplia y complementaria a esta” en setiembre, en la Plaza de la Diversidad.

Al mismo tiempo, habrá “una serie audiovisual de entrevistas a personas que estuvieron ese día y que han llevado el activismo adelante hasta los días de hoy”. “Son los propulsores de lo que se convirtió hoy en una fiesta, en un evento multitudinario donde van más de 100.000 personas año a año, como es la Marcha de la Diversidad, y todo lo que es setiembre, que tenemos un montón de actividades. Parte de todos estos logros conquistados es gracias a lo que hizo esa gente, que tuvo la valentía de iniciar algo que hoy por hoy es un movimiento de miles”, destacó Romero.

La idea es seleccionar algunos de los registros que se exhiban en el marco de este proyecto para plasmarlos eventualmente en un libro, “porque las muestras las ven miles de personas pero se ponen y luego se terminan sacando, entonces el objetivo es que quede todo en papel”, dijo Romero, y señaló que “no hay solamente fotos y entrevistas que estamos haciendo, sino también muchos documentos que está bueno que queden plasmados, que queden para la posteridad y se puedan compartir”.

La exhibición de la Plaza Libertad se podrá visitar hasta fines de setiembre y el colectivo que la impulsa está “haciendo gestiones para que pueda itinerar por otros espacios del país”, aseguró su representante.