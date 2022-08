Cientos de mujeres de varios países de Europa han publicado en los últimos días videos de sí mismas bailando en apoyo a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. La campaña #SolidarityWithSanna comenzó luego de que se filtrara un video de la jerarca en una fiesta con amigos la semana pasada.

“Todos deberíamos bailar un poco más”, “¿Por qué una joven no puede divertirse?”, “Nos pasa a todas” y “La vida privada es nuestra” son algunos de los mensajes que acompañan varios de los videos publicados en Tik Tok y replicados en Twitter. Las mujeres que se solidarizaron con Marin se manifestaron en rechazo a las críticas hacia la ministra por salir a divertirse y denunciaron una “campaña de desprestigio” con interés político. En otras publicaciones, usuarias de las redes sociales reivindicaron el derecho de todas las mujeres al goce y al disfrute y a la libertad en la vida privada.

Tras la divulgación del video, Marin se pronunció sobre los hechos. “No hice nada ilegal”, sostuvo la ministra en diálogo con la prensa, según informó la cadena de noticias BBC. Añadió que los videos filmados eran para ser vistos entre amigos y apuntó que “confía” en que las personas entiendan que “el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo se pueden separar”. “Esperaría que en 2022 sea aceptable que los responsables de gobierno bailen, canten y vayan a fiestas”, expresó la mandataria, de 36 años.

Además de cuestionar que estuviera divirtiéndose, algunos políticos de la oposición finlandesa insinuaron que en las imágenes difundidas parecía que Marin había consumido drogas. Ante las especulaciones, la primera ministra se sometió a un test, cuyo resultado negativo se conoció este lunes. “La prueba de drogas realizada a la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022 no ha encontrado ninguna droga”, informó en un comunicado el gobierno finlandés a través de sus redes sociales y página web.

De todas formas, las acusaciones contra Marin no se detuvieron allí. Pocas horas después de conocerse el resultado del test, se divulgó otra imagen. En este caso se trató de una fiesta organizada por la ministra en la residencia oficial de los jefes de Gobierno. Este martes la mandataria dijo que la imagen está tomada en la casa de gobierno y que las dos jóvenes de la foto son amigas suyas. “Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche”, dijo Marin este martes en conferencia de prensa.