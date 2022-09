“Un profesor me sentó en el medio del patio porque un compañero me había llamado, y yo decía que respetaran mi nombre. Y él me sentó y me dijo: ‘Si tu cédula dice este nombre, te vamos a decir de este nombre’” (mujer trans, 17 años, Florida).

“Lo mío era como una aberración ser gay, para mí era vergonzoso. Con esto te digo todo, me avergonzaba de mí. Y cuando traté de aceptarme, que era lo que había, había dos caminos, o me aceptaban o me suicidaba” (varón gay, 27 años, Rocha).

“Todas mis amigas lesbianas o bisexuales han sufrido en algún punto alguna discriminación, unas más y otras menos. Pero a todas algo nos ha pasado por la calle, siempre” (mujer lesbiana, 35 años, Montevideo).