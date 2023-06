El pastor evangélico peruano José Luis Linares Cerón fue denunciado por su propia hija por haberla sometido a violencia sexual, psicológica y física desde que tenía alrededor de siete años hasta los 16. La denuncia fue presentada ante las autoridades en febrero, pero se hizo pública la semana pasada, cuando la mujer, que hoy tiene 33 años, contó lo que vivió en una entrevista con el canal ATV Noticias.

“Me violentó, me violó, me ultrajó, me maltrató física, mental y psicológicamente, durante muchos años”, dijo la joven, que insistió en que el padre no sólo la violó sistemáticamente, sino que también le “pegaba como a un animal”. “Es un pedófilo. A mí me ultrajó durante tantos años. Gracias a él he vivido años de tortura, de secuelas y traumas”, afirmó, y agregó que tuvo que recibir terapia psicológica y psiquiátrica “durante muchos años” antes de poder empezar a contar lo que vivió.

La mujer dijo que durante esos años de abusos quedó embarazada en dos ocasiones, a los 12 y a los 16, y ambas veces dio a luz. “Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, tenía 12 años, ni siquiera sabía qué era un embarazo, porque no estudiaba, no sabía nada de educación sexual”, relató. La denunciante señaló que vivió encerrada en la casa del pastor evangélico y sólo pudo estudiar hasta segundo año de primaria. Logró irse de esa casa cuando cumplió 17 años.

La denuncia que presentó la mujer involucra además al hermano del pastor, Robert, a quien también acusó de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía seis años. Según la denuncia, a la que accedió el medio peruano, los dos hombres son investigados por el Ministerio Público por el delito de violación sexual a una menor de edad. Consultada sobre la paternidad de los hijos, la joven dijo “puede ser de mi padre o de mi tío paterno”, y aseguró que pidió que se realice una prueba de ADN para demostrar el parentesco.

Linares Cerón es el fundador y presidente del Movimiento Internacional Pro-familia y Pro-vida, una organización ultraconservadora con presencia en más de 160 países, que promueve los “valores tradicionales de la familia” –según sus redes sociales– y que, entre otras cosas, se opone a la mal llamada “ideología de género”, el aborto y la educación sexual integral. El pastor evangélico es además fundador del movimiento antiderechos “Con mi familia no te metas”, que predica en la misma línea.

Cuando se hizo pública la denuncia contra Linares Cerón, algunos medios lo vincularon con la organización antiderechos “Con mis hijos no te metas”, que rápidamente salió a desligarse en sus redes sociales. Sin embargo, según el medio digital feminista Volcánicas, al pastor evangélico se lo ve participar de eventos de ese colectivo “tanto en medios, como en publicaciones de Facebook del mismo Linares y de ‘Con mis hijos no te metas’”.