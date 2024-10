Con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el Congreso del estado mexicano de Michoacán aprobó un dictamen que elimina la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12. La iniciativa, que fue presentada por la bancada del partido de gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), salió adelante apenas unos días después de que un proyecto similar despenalizó el aborto en Jalisco. Responde, a la vez, a una resolución de la Suprema Corte de Justicia que en setiembre de 2023 instó a derogar a nivel federal todas las leyes que prohíben la práctica.

Mientras tenía lugar el debate parlamentario, puertas afuera decenas de activistas a favor y en contra del aborto manifestaban sus distintas posturas. Tras la votación, organizaciones feministas celebraron la decisión con movilizaciones en las calles de la capital, Morelia, al grito de “aborto legal, justicia social”, según reportó la agencia AP.

“Fuera de este recinto hay muchas mujeres poniendo en riesgo su vida, sometiéndose a la interrupción del embarazo de forma clandestina, con miedo, pero sobre todo con el terror de enfrentarse a una sociedad que con discursos moralistas someten a la hoguera a nosotras las mujeres por ejercer la sexualidad con libertad”, dijo durante la sesión la diputada Brisa Arroyo, del Partido de la Revolución Democrática, al justificar su voto a favor.

La agrupación ILEMich, que reúne a 23 colectivos feministas de Michoacán, pidió al Congreso legislar no sólo por la despenalización del aborto, sino también para “garantizar la posibilidad de acceder a él”. “Despenalizar el aborto no es suficiente. Ese voto ‘a medias’ sigue condenando a miles de mujeres michoacanas a maternidades forzadas por no garantizar su derecho a decidir sobre sus vidas”, señaló el grupo en un comunicado consignado por la edición mexicana de la revista Forbes.

Por su parte, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, organización civil referente en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en el país, celebró en redes sociales la despenalización del aborto “en la cuna del aguacate mexicano”. “Desde Tingambato hasta Pátzcuaro alcemos los pañuelos verdes porque ya es ley”, afirmó la organización, en referencia a dos localidades específicas del estado en cuestión, en una publicación que acompañó con el hashtag #QueSubaLaMarea.

Michoacán se suma así a la lista de 14 estados mexicanos que ya despenalizaron el aborto con determinados plazos, por la vía legislativa. El primero fue Ciudad de México, en 2007, y a partir de 2021 le siguieron Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa, Puebla y, a principios de este mes, Jalisco.