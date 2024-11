El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realizó este lunes el último acto oficial de esta gestión de gobierno por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por eso, a diferencia de las ediciones pasadas en que se presentaron datos anuales, esta vez la rendición de cuentas fue una síntesis de las principales acciones impulsadas desde marzo de 2020.

El acto estuvo encabezado por la directora del organismo, Mónica Bottero, quien aseguró que la respuesta que brindó esta administración a la violencia de género no sólo fue la “máxima posible”, sino que “fue aumentada respecto de la que había”. De todas formas, reconoció que todavía “hay mucho por construir” y que “quedan algunos desafíos”, especialmente en lo que tiene que ver con la implementación cabal de la Ley 19.580.

En esa línea, dijo que ella y su equipo van a “acompañar” y “apoyar” a la próxima gestión “para que esto siga mejorando y que esta respuesta tenga mejoras sustanciales”. “Es una necesidad que tiene el país en materia de derechos humanos”, agregó Bottero.

La jerarca agradeció a las autoridades de los distintos ministerios y organismos que integran el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, y mencionó en particular a la vicepresidenta de la República: “Esta gestión, buena, mala o más o menos, no hubiera sido lo que es si no hubiera tenido su apoyo”, señaló dirigiéndose a Beatriz Argimón, que este año no tomó la palabra pero escuchaba atenta desde la primera fila.

Bottero detalló que, de enero de 2020 a setiembre de 2024, los servicios de Inmujeres atendieron a 16.821 mujeres en situación de violencia de género, mientras que dieron respuesta a 121. 373 consultas, tanto presenciales como telefónicas. En tanto, la línea 0800 4141, de alcance nacional, atendió 53.000 llamadas, lo que implica un promedio de 900 por mes.

En ese mismo período, 522 mujeres y 538 niñas y niños ingresaron a los centros 24 horas de distintos puntos del país. Además, los dispositivos de urgencia habitacional recibieron a 847 mujeres y 960 niños, niñas y adolescentes.

Avances en la atención

Durante esta administración, el servicio telefónico 0800 4141 pasó a estar disponible las 24 horas, los 365 días del año, e incluyó una nueva modalidad para mujeres sordas, esto último en una gestión conjunta con la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

A su vez, aumentó en 800 horas semanales la atención psicosocial y legal de los servicios a mujeres en situación de violencia. “Esto quiere decir que en los 35 servicios que tenemos en todo el país de atención con psicólogos y abogados, hay 800 horas más de atención, sobre todo en el interior del país, que era donde se nos estaba reclamando esa ampliación”, puntualizó Bottero.

Por otro lado, la directora dijo que en esta gestión se instalaron cuatro nuevos equipos de atención a varones que ejercen violencia en todo el país, con lo cual se llegó a 15 departamentos con 19 servicios.

Bottero aseguró que “la descentralización en las respuestas ha sido una prioridad” de la administración, por lo que se apuntó a crear nuevos espacios de atención en “puntos estratégicos”. Esto incluyó la apertura de un centro en la zona centro-oeste de Montevideo; la instalación de un servicio descentralizado de atención a varones que ejercen violencia, también en la capital, pasando a funcionar en dos sedes; y la inauguración de un centro 24 horas para mujeres con hijas e hijos en situación de violencia en Maldonado –que permite el acceso de mujeres de Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Canelones–.

También se inauguró un servicio de atención en Ciudad de la Costa, en respuesta a una demanda de la sociedad civil para “dar respuesta a la enorme demanda que había en el departamento de Canelones”, especificó Bottero.

La directora resaltó además el lanzamiento del curso “Promotoras del derecho a una vida libre de violencia basada en género en el medio rural”, con tres ediciones de las que participaron 150 mujeres rurales de todo el país, capacitadas para que puedan brindar una primera escucha y una derivación responsable.

La ocasión fue también una oportunidad de recordar que durante este período se instalaron tres juzgados especializados de violencia basada en género en las ciudades de San Carlos (Maldonado), Rivera y Salto.

Bottero señaló que, además, Inmujeres suscribió a un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que “ha ayudado a dar cumplimiento a la Ley 19.580” y que tiene “tres componentes centrales”: digitalizar los datos de los servicios de violencia de género; incluir estrategias de prevención de la violencia de género en la nueva currícula educativa; y avanzar hacia la Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia de Género, cuyo trabajo de campo comenzaría a partir del primer trimestre del año que viene.

Promover la autonomía económica y prevención

La directora de Inmujeres también destacó algunas de las principales acciones en materia de promoción de la autonomía económica de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. En ese marco, dijo que se amplió un convenio con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para garantizar a esta población alternativas habitacionales tanto transitorias como definitivas; subsidios y garantía de alquiler; así como refacciones o ampliaciones en viviendas. Seǵun los datos que citó, 232 mujeres con hijas e hijos a cargo accedieron a una vivienda bajo esta modalidad de contratos entre enero de 2020 y setiembre de este año.

Al mismo tiempo, más de 200 mujeres en proceso de salida de la violencia accedieron a ciclos de formación para el empleo y fortalecimiento de herramientas sobre emprendedurismo, a través de un convenio con Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. En paralelo, 236 mujeres en la misma situación accedieron a formación para su inserción laboral a través del Programa Accesos del Mides.

Respecto a la prevención, Bottero remarcó la continuación del programa “Noviazgos libres de violencia”, y el inicio de un proceso de trabajo con la Administración Nacional de Educación Pública para reglamentar el artículo 21 de la Ley 19.580, que es el que establece las directrices para las políticas educativas en todos los subsistemas.