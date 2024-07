La Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay (Otras), el Grupo Visión Nocturna (que apoya la reorientación laboral de las trabajadoras sexuales) y el colectivo Mas.Tras (de masculinidades y disidencias en el trabajo sexual) lideraron este martes una manifestación en las puertas del anexo del Palacio Legislativo para manifestar sus inquietudes acerca del proyecto de ley sobre “tutela del trabajo sexual” que ingresó el jueves pasado a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. La iniciativa fue presentada por los diputados María Eugenia Roselló (Partido Colorado), Pedro Jisdonian (Partido Nacional) y Martín Sodano (Cabildo Abierto) y propone derogar la Ley 17.515, aprobada en 2002, para crear una nueva que “refuerce” la protección a las personas que ejercen el trabajo sexual, según se lee en la exposición de motivos.

Las trabajadoras sexuales organizadas denunciaron que no fueron “tenidas en cuenta” en el proceso y aseguraron que varios de los puntos planteados mantienen cuestiones de la normativa vigente que ellas pretenden modificar desde hace años. Una de sus principales preocupaciones tiene que ver con el artículo 28 del nuevo proyecto, que establece las condiciones por las que se puede “presumir que el trabajo sexual se presta en relación de dependencia”, una disposición que a su entender “habilita el proxenetismo”, explicó a la diaria Naomi Guerra, integrante de Otras.

“El artículo 28 es el que más nos hizo ruido, más nos afectó y más nos avasalló, porque están avalando el derecho del patrón sobre los trabajadores y las trabajadoras, y, más que nada, están habilitando a seguir validando el proxenetismo”, detalló Guerra, que precisó que, ante la sorpresa, tuvieron que releerlo “unas cinco o seis veces para tratar de entender lo que estaban planteando”.

Unos minutos después de que llegaron a la explanada del anexo con librillos informativos y algunas pancartas, Roselló y Jisdonian salieron del edificio y se acercaron para escuchar a las trabajadoras, en un diálogo que Guerra calificó de “ameno”.

La referente de Otras dijo que ellas les plantearon por qué consideran que la propuesta “no las ampara” y “no les parece justa para las trabajadoras sexuales”, mientras que los legisladores compartieron algunos de sus argumentos de “por qué quisieron presentar estas modificaciones”. “Les reiteramos que no lo compartíamos y les dejamos expresada cuál sería una modificación de ley que no sería perfecta pero que sí nos ayudaría”, señaló Guerra. En ese sentido, dijo que mencionaron un proyecto de modificación de ley que presentaron unas “36 compañeras organizadas desde el Grupo Visión Nocturna” en 2007, pero que finalmente no salió adelante.

Consultada sobre si en el intercambio hicieron referencia al proyecto que presentó en 2021 la bancada del Frente Amplio a la misma comisión de Diputados, y que se basa en una propuesta de Otras, Guerra aseguró que “no quisieron tocar temas partidarios” porque lo importante no es quién presenta las propuestas, sino “tener una ley digna para todas, todos y todes les compañeres que ejerzan el trabajo sexual y, sobre todo, que nuestros derechos humanos sean mejorados y sean respetados en nuestro país”.

Guerra destacó que “lo más importante” del intercambio fue la confirmación de que Jisdonian y Roselló van a recibir a representantes de las tres organizaciones de trabajadoras sexuales el próximo martes a las 16.00 para “poder charlar más tranquilamente, volver a leer con ellos este proyecto de modificación de ley, poner los puntos claros y tratar de entre todos poder llegar a un acuerdo”.