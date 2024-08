El Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) difundió este viernes un comunicado en el que asegura que la interpelación que realizó la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) dejó “gusto a poco y sabor amargo”, entre otras cosas porque “no se resolvió nada”. La instancia pretendía profundizar en la situación de las niñas, niños y adolescentes que están en centros de INAU y fue solicitada a raíz de la muerte de una adolescente de Rivera que quedó embarazada y era víctima de explotación sexual estando bajo el amparo de la institución.

Al final de la sesión, el FA presentó una moción que no tuvo éxito en la que solicitaba la renuncia del directorio del INAU, de la Dirección Departamental de Rivera, de la dirección y la coordinación del Hogar Femenino de ese departamento, y de la Dirección Departamental de Rocha, a la vez que pedía al Poder Ejecutivo que declare la “emergencia nacional de las infancias y adolescencias”. En contrapartida, sí fue aprobada otra moción propuesta por el oficialismo que expresaba respaldo a las respuestas que brindaron el ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, y el presidente del INAU, Guillermo Fossati.

Para Suinau, fue una interpelación “muy entreverada”, que al ser “tan abarcativa” –la senadora interpelante, Silvia Nane, planteó 66 preguntas– “dio pie a los interpelados y senadores que hicieron uso de la palabra a que se fueran por las ramas hablando de temas generales y sin centrarse en las cuestiones graves que aquejan a la institución y que como sindicato venimos denunciando desde hace muchos años”.

El comunicado aporta algunos ejemplos de esas “cuestiones graves” que para el gremio no fueron abordadas por las autoridades interpeladas, como el “pésimo estado de muchos de los edificios”, la “necesidad imperiosa de ingresar personal para atender adecuadamente la demanda de ingresos que establece el Poder Judicial”, o la “situación compleja que se vive en el Área de Acogimiento Familiar, donde por ejemplo hay tres ‘familias amigas’ en Cerro Largo que en sus casas y a su cuidado tienen a más de 15 gurises cada una, cuando el reglamento establece un máximo de cuatro niñas, niños y adolescentes”. “Tampoco hubo respuestas sobre lo que está ocurriendo en Rocha”, donde la directora departamental “acumula varias denuncias de acoso laboral y de maltrato a funcionarios y a organizaciones de la sociedad civil”, como denunció el sindicato en mayo.

Sobre el abordaje de la muerte de la adolescente en Rivera, el Suinau considera que fue “lamentable” y que “no colmó para nada las expectativas” del sindicato. “Las respuestas ante estos temas tan graves fueron exposiciones de carácter general que, lejos de buscar soluciones, se fueron de tema”, apunta el texto, y agrega que la interpelación “se transformó en una especie de concurso de discursos tanto del oficialismo como de la oposición propios de una campaña electoral, como para generar contenidos en redes y no para profundizar realmente en los asuntos planteados y con la seriedad que ameritaba”.

“Se habló mucho, no se resolvió nada; la muerte de la adolescente de Rivera pasó a ser casi una anécdota, el destino de los demás niños y adolescentes que no están siendo debidamente protegidos por INAU seguirá estando sujeto a la buena o mala suerte y la impunidad de los mandos medios y superiores”, dice la organización.

Por otra parte, cuestiona la “efectividad” de las mociones de resolución votadas, “sabiendo que ya están escritas antes de empezar la interpelación”. La que fue propuesta por el oficialismo y se aprobó “esboza un respaldo a las autoridades del instituto y del ministerio, sin explicar por qué y partiendo de un presupuesto que no acompañamos, que es el de afirmar que todas las preguntas fueron respondidas”, plantea el Suinau. “A esto se suma que no hace mención alguna a los mandos medios que fueron señalados (con diferentes responsabilidades en estos asuntos) en la moción presentada por la oposición, lo que nos deja más dudas que certezas. Es de esperar que el directorio de INAU vaya a tomar alguna medida con estas personas, pero no tenemos seguridad de que así sea”, agrega el comunicado.

Al mismo tiempo, las trabajadoras y trabajadores aseguran que les “genera duda cuál va a ser la posición de la integrante del directorio de INAU por la oposición [Natalia Argenzio], ya que la moción que presentó el FA pedía, entre otras cosas, la renuncia del directorio pleno”.

En tanto, afirman que lo único que pueden “rescatar” de la interpelación es el pedido para que se declare la emergencia nacional en materia de infancias y adolescencias, una medida que, recuerdan, el sindicato ya planteó “meses atrás”.