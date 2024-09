“Pan y circo”. El comentario apareció como un zarpazo entre otros que, debajo de un flyer de la cuarta Marcha por la Diversidad de San Carlos, celebraban de antemano la fiesta LGBTI+ que se realizará el 11 de octubre por las principales calles de la ciudad. No sorprendió al docente Juan Martín Sánchez, referente del colectivo Rainbow Families, el de mayor trayectoria de los pocos que existen a nivel departamental. “Hay que informarse, conocer las razones por las que existe un movimiento social. Luego, interesarse en la vida política, porque es desde donde se cambia la sociedad. Soy de la línea de [Hannah] Arendt: la sociedad se cambia con la acción colectiva. La marcha construye poder político. Si el tema no está instalado en el departamento, la forma de instalarlo es reunir la suficiente cantidad de gente para que se vea que existe. Eso acá se está logrando”, dice, en principio.

Sobre la mesa tiene un informe titulado Principales preocupaciones de la comunidad LGBT. Problemas detectados, en el que Rainbow Families y el colectivo de varones trans Selim Tejos (nacido en Rocha) plantean nueve puntos (salud, trabajo, educación, infancias y adolescencias, vivienda, negación de la identidad, falta de compromiso del sistema político, discursos de odio y falta de políticas focalizadas) que son transversales en la comunidad a nivel nacional.

Antes de las elecciones internas del 30 de junio, ese informe llegó a agrupaciones del Partido Nacional (PN), el Frente Amplio y el Partido Colorado y, después de octubre, se ampliará el recorrido. Algunas agrupaciones se acercaron voluntariamente, otras lo hicieron a instancias del colectivo, que durante 2024 ha realizado tres conversatorios con “cierto ruido” en el sistema político y en algunos actores con chances de acceder a cargos de decisión en Maldonado.

Es el caso del blanco Miguel Abella, el candidato a la Intendencia de Maldonado (IDM), que aparece con más chances de ganar en mayo de 2025: prometió a los referentes LGBTI+ de San Carlos que, si accede al gobierno departamental, transformará la actual Dirección de Género de la IDM en una Dirección de Género y Diversidad.

Por otro lado, el alcalde carolino, Carlos Pereyra, también del PN, se comprometió públicamente en la Marcha por la Diversidad de 2023 a asignar al colectivo un espacio para realizar reuniones y eventos. Y cumplió con creces. Es que, mientras los referentes esperaban que el gobierno local les cediera algo parecido a una oficina, tendrán una Casa de la Diversidad, que está siendo acondicionada para el corte de cintas antes de fin de año.

“Eso es porque en 2023 metimos 300 personas en 18 de Julio”, una de las principales calles de la ciudad. “Si no, el tema no hubiera existido. Esa es la acción política de la que hablo, eso crea fuerza, más allá de lo festivo y lo alegre que es la seña de identidad del movimiento LGBT”, explica Sánchez.

Pero no ha sido tarea fácil. Rainbow Families es prácticamente el único colectivo organizado y con llegada a las instituciones. Y San Carlos se perfila como un pilar para avanzar en la plataforma de derechos a nivel departamental: “En otras localidades no hay personas interesadas en el activismo. Existen, además, conflictos interpersonales porque falta formación política; no político partidaria, sino capacidad de articulación, de trabajo colectivo, de fijarse proyectos. Eso ha sido una dificultad muy importante, quizás mucho más que no haber tenido apoyo institucional. San Carlos es el único lugar donde las condiciones están dadas, porque se combina el colectivo con experiencia de trabajo con el apoyo de las instituciones que reaccionan ante proyectos serios”, sintetiza el referente carolino.

A diferencia de las tres ediciones anteriores, este año la marcha se transformará en “San Carlos Pride” como parte de una estrategia que apunta a generar la actividad reivindicativa, pero también la creación de una actividad social y cultural que se convierta en un atractivo departamental. “Es el concepto del orgullo, más LGBTI+ y mucho más institucional. Es un poco el camino de Colonia”, explica Sánchez. Colonia es una referencia no sólo por ser del interior y por las características de departamento turístico que comparte con Maldonado, sino porque también está gobernado por el PN.

San Carlos apunta a ser parte de la Interpride, que reúne más de 380 marchas en el mundo y explora, junto con la Dirección de Turismo de la IDM, la posibilidad de afianzarse como Capital de la Diversidad. Así, el 11 de octubre habrá 11 artistas de Montevideo y Maldonado con el ánimo de captar público de otros puntos del país. Además, en un año electoral, eminentemente político, la marcha se realizará bajo la consigna “Sin diversidad no es democracia”. Una invitación a la gente a participar en la vida política, que apunta a una igualdad plena: “No puede existir una democracia si todos los ciudadanos no gozan de los mismos derechos”, acota Sánchez, convencido de que hay que tender puentes hacia la centroizquierda y la centroderecha, donde la comunidad diversa “puede encontrar aliados”.